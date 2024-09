Πέθανε ο Τίτο Τζάκσον - Αδελφός του «βασιλιά» της ποπ, μέλος των Jackson 5

Ο 70χρονος Τζάκσον έπαθε καρδιακή προσβολή ενώ οδηγούσε.

Πέθανε ο Τίτο Τζάκσον, αδελφός του Μάικλ και μέλος των Jackson 5.

Ο 70χρονος έπαθε καρδιακή προσβολή ενώ οδηγούσε από το Νέο Μεξικό προς την Οκλαχόμα, την Κυριακή, σύμφωνα με την αδελφή του, Τζάνετ Τζάκσον.

Ήταν ο κιθαρίστας των Jackson 5, της μπάντας που συμμετείχαν τα αδέλφια του Τζάκι, Ζερμέν, Ράντι, Μάρλον και Μάικλ, που αποτέλεσε την έναρξη της καριέρας του «βασιλιά» της ποπ.

Σημείωσαν μεγάλη επιτυχία τη δεκαετία του ‘70 με τραγούδια όπως τα «ABC», «I Want You Back» και «I’ll Be There». Εμφανίζονταν συχνά στην τηλεόραση, κάποιες φορές μαζί με τη Cher και την Νταϊάνα Ρος.

«Θυμάμαι την πρώτη φορά που πήγαμε στη Βρετανία και περίπου 10.000 θαυμαστές μας υποδέχθηκαν ουρλιάζοντας στο αεροδρόμιο», είχε δηλώσει το 2019 ο Τίτο Τζάκσον. «Χάθηκα στο αεροδρόμιο και 1.000 θαυμαστές με κυνηγούσαν, ήταν τρελό», είχε συμπληρώσει.

Μετά τη διάλυση των Jackson 5 παρέμεινε στη μουσική βιομηχανία, είχε βγάλει σόλο άλμπουμ, ενώ έκανε περιοδείες με κάποια από τα αδέλφια του.

{https://www.youtube.com/watch?v=s6lNFS6FCzA}