«I will always love you» σημείωσε χαρακτηριστικά στο… κλείσιμο της ανάρτησής της η Ευρυδίκη Βαλαβάνη.

However far away, However long I stay, Whatever words I say. I will always love you» έγραψε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη σε σημερινή της ανάρτηση στο Instagram.

Ευρυδίκη Βαλαβάνη και Γρηγόρης Μόργκαν παντρεύτηκαν στην Μαραθοκεφάλα Χανίων και το ζευγάρι είχε δίπλα του αγαπημένους φίλους και συγγενείς, οι οποίοι δεν ξεπέρασαν τους 80.

