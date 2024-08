Σωτήρης Κοντιζάς: Η αφιέρωση στην γυναίκα του για τα γενέθλια της

Η τρυφερή ανάρτηση του σεφ για τα γενέθλια της γυναίκας του.

Η γυναίκα του Σωτήρη Κοντιζά έχει τα γενέθλια της, με τον ίδιο να της εύχεται με μια τρυφερή ανάρτηση στο προσωπικό του λογαριασμό στο instagram χωρίς να κρύβει φυσικά τον έρωτα του για εκείνη.

«Blue-eyed girl meets a brown-eyed boy Oh oh oh, the sweetest thing, You can sew it up but you still see the tear, Oh oh oh, the sweetest thing Baby's got blue skies up ahead, And in this I'm a rain cloud, Oh this is a stormy kind of love, Oh oh oh, the sweetest thing», έγραψε κάτω από την ανάρτηση του, (στίχοι από το τραγούδι Sweetest Thing των U2)