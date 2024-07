J2US: Απόψε ο φαντασμαγορικός τελικός στον Alpha

Το πάρτι του J2US ρίχνει απόψε αυλαία και είμαστε όλοι καλεσμένοι!

Η μεγάλη στιγμή για τον φαντασμαγορικό τελικό έφτασε και το Just the 2 of Us ρίχνει απόψε αυλαία στις 21:00 στον Alpha με πολλές εκπλήξεις, ανατροπές, λάμψη, εντυπωσιακές εμφανίσεις και αξέχαστες ερμηνείες.

Ο μοναδικός Νίκος Κοκλώνης έχει ετοιμάσει το πιο λαμπερό πάρτι λήξης της σεζόν ενώ η κριτική επιτροπή με τους Βίκυ Σταυροπούλου, Δέσποινα Βανδή, Σταμάτη Φασουλή και Καίτη Γαρμπή θα δώσει για τελευταία φορά φέτος τα 10αρια της στους 4 φιναλιστ.

Τα τέσσερα ζευγάρια που διεκδικούν τη νίκη του Just the 2 of Us είναι ο Γιώργος Αμούτζας με την Τάνια, η Πηνελόπη Αναστασοπούλου με τον Ίαν Στρατή, ο Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου με τον Φειδία και ο Γιάννης Σεβδικαλής με την Σοφία Κουρτίδου.

Οι φιναλίστ θα ερμηνεύσουν από δύο τραγούδια, ένα που έχουν ήδη τραγουδήσει κάποια στιγμή στο show και ένα καινούργιο ενώ θα υπάρχει και ένα κοινό τραγούδι για όλα τα ζευγάρια, το «Έρωτας Είναι Θαρρώ» από τους Γιάννη Πάριο και Χάρη Βαρθακούρη.

Τα τραγούδια που θα ερμηνεύσουν απόψε τα ζευγάρια:

Γιώργος Αμούτζας – Τάνια

«Το Παλιό Μου Παλτό»

«I Don’t Want to Miss A Thing»



Πηνελόπη Αναστασοπούλου – Ίαν Στρατής

«Beggin»

«Whole Lotta Love»



Σωτήρης Γιαζιτζιόγλου – Φειδίας

«Ροζ»

«Θεός Αν Είναι»



Γιάννης Σεβδικαλής – Σοφία Κουρτίδου

«Unstoppable»

«Εν Λευκώ»