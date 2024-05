Το «Atlas» η νέα ταινία της Τζένιφερ Λόπεζ, έκανε πρεμιέρα στο Χόλιγουντ. Αλλά η σταρ εμφανίστηκε μόνη της, σε μια περίοδο που η σχέση της με τον Μπεν Άφλεκ είναι- ξανά- στο μικροσκόπιο.

Ο Μπεν Άφλεκ δεν ήταν στο πλευρό της συζύγου του, καθώς ήταν απασχολημένος με ένα δικό του πρότζεκτ, σύμφωνα με το People.

Ο ηθοποιός ήταν στα γυρίσματα του «The Accountant 2» στο Λος Άντζελες, την ώρα που η Τζένιφερ Λόπεζ εμφανίστηκε στο κόκκινο χαλί για την πρεμιέρα της ταινίας «Atlas» για το Netflix, στην οποία πρωταγωνιστεί και είναι συμπαραγωγός.

Λόγω της φημολογίας που υπάρχει ότι ο γάμος τους περνάει κρίση, πολλοί πρόσεξαν ότι η Τζένιφερ Λόπεζ φορούσε τη βέρα της. Αν και απουσίαζε αυτή τη φορά, στο παρελθόν ο Μπεν Άφλεκ έχει εμφανιστεί μαζί της σε πρεμιέρες, όπως εκείνη του «This Is Me … Now: A Love Story», τον Φεβρουάριο. Αντιθέτως, η ηθοποιός και τραγουδίστρια εμφανίστηκε μόνη της στο Met Gala, στις 6 Μαΐου.

{https://www.instagram.com/p/C7O61WqsiEg/?img_index=1}

Τζένιφερ Λόπεζ και Μπεν Άφλεκ «ζουν χωριστά»

Το τελευταίο διάστημα υπάρχουν πολλές φήμες για τη σχέση τους. Σύμφωνα με πηγές που επικαλείται το People, ζουν χωριστά στο Λος Άντζελες. Στις 16 Μαΐου εμφανίστηκαν μαζί δημοσίως για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν 1,5 μήνα, ενώ τρεις ημέρες αργότερα τους είδαν ξανά μαζί. Επίσης, η Τζένιφερ Λόπεζ έκανε like σε ανάρτηση στα social media για τις μη υγιείς σχέσεις.

«Απλά έχουν πολύ διαφορετική προσέγγιση σε ό,τι αφορά την προσοχή των ΜΜΕ. Ο Μπεν μισεί όλη την προσοχή και τον κάνει να αισθάνεται πολύ άβολα. Η Τζένιφερ είχε πάντα μια διαφορετική προσέγγιση», ανέφερε πηγή του People.