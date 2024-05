Η ιστορία μιας από τις μεγαλύτερες απάτες στον κόσμο με επικεφαλής τη μυστηριώδη «Con Queen»

Ψυχολογικές παγίδες, πλαστοπροσωπίες, εκατοντάδες θύματα και εκατομμύρια δολάρια που χάθηκαν συνθέτουν την ιστορία μιας από τις μεγαλύτερες απάτες στον κόσμο με επικεφαλής τη μυστηριώδη «Con Queen».

Νέα σειρά ντοκιμαντέρ με τίτλο «Hollywood Con Queen» αποκαλύπτει πώς ο Χάργκομπιντ Ταχιλραμάνι Hargobind Tahilramani κατάφερε τουλάχιστον 500 θύματα να χάσουν περίπου δύο εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων μακιγιέρ, σεφ, ηθοποιών, κασκαντέρ και πρώην στρατιωτικών που έκαναν ιδιωτική ασφάλεια για άτομα με περιουσιακά στοιχεία.

Η σειρά ντοκιμαντέρ βασίζεται στα ρεπορτάζ του Σκοτ Τζόνσον, τα άρθρα του οποίου για το Hollywood Reporter από το 2018 ευαισθητοποίησαν το κοινό για την απάτη και ώθησαν εκατοντάδες θύματα να εμφανιστούν. Βασίζεται επίσης στο βιβλίο του 2023 «The Con Queen of Hollywood: The Hunt for an Evil Genius».