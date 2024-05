Όταν κοιτάζει τον καρπό της, η Γκρέις Φλέμινγκ δεν βλέπει το τατουάζ που ήθελε. Από την άλλη, το λάθος την έκανε viral χάρη σε αυτό η Ολίβια Ροντρίγκο σχολίασε μια ανάρτησή της.

Τον Απρίλιο η 20χρονη αποφάσισε να κάνει τατουάζ στον καρπό της έναν στίχο από το τραγούδι της Ολίβια Ροντρίγκο «Hope Ur OK». Όμως, ο tattoo artist έκανε λάθος. Ο στίχος αναφέρει «address the letters to the holes in my butterfly wings», αλλά δύο τελευταίες λέξεις στο δέρμα της Γκρέις Φλέμινγκ είναι «butter wings».

Στην αρχή, η 20χρονη δεν το πρόσεξε. Το είδε ο σύντροφός της, όταν του έστειλε φωτογραφία με το τατουάζ. «Σοκαρίστηκα, πώς δεν το είχα παρατηρήσει;», δήλωσε στο People.

Η Γκρέις Φλέμινγκ ανέβασε στο TikTok ένα βίντεο με το λάθος τατουάζ και καλούσε την Ολίβια Ροντρίγκο να αλλάξει τον στίχο. Δεν περίμενε όμως ότι θα απαντήσει η αγαπημένη της καλλιτέχνις.

«Χαχα, Θεέ μου, αυτός είναι ο νέος στίχος, το αλλάζω σε butterwings», της έγραψε η τραγουδίστρια. Τώρα, η 20χρονη δεν είναι σίγουρη ότι θέλει να διορθώσει το λάθος.

«Το να μην το αλλάξω σίγουρα με κάνει περισσότερο μοναδική και ιδιαίτερη. Κατά κάποιο τρόπο θέλω να κρατήσω, αλλά θέλω να έχω και τους σωστούς στίχους. Ίσως να το κρατήσω αυτό και να κάνω τους σωστούς στίχους σε άλλο σημείο», δήλωσε στο Today.