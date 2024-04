«Δεν θα σταματήσει ποτέ να ροκάρει στις καρδιές μας», ανέφερε η ανάρτηση για τον θάνατο του μουσικού.

Πέθανε ο Αλέξανδρος Πέρρος, ο μουσικός που ήταν τραγουδιστής και κιθαρίστας του συγκροτήματος Alexandros Perros & the Lone Stars.

Με μια ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Facebook έγινε γνωστό ότι πέθανε ο μουσικός και DJ από τη Θεσσαλονίκη.

«Έφυγε από τη ζωή ο Αλέξανδρος Πέρρος, δεν θα σταματήσει ποτέ όμως να ροκάρει στις καρδιές μας μέσα από τα τραγούδια του, τις μουσικές του και τους στίχους τους. Keep Rockin Lone Star in the sky, but you never Walk Alone», ανέφερε η ανάρτηση, που συνοδευόταν από μία εκτέλεση του «You’ll Never Walk Alone».

Ο Αλέξανδρος Πέρρος υπήρξε μέλος των Crazy Legs αρχικά και στη συνέχεια των West of Eden, ενώ η πολυετής πορεία του στη σκηνή της garage rock 'n roll και rockabilly συνεχίστηκε με την μπάντα Alexandros Perros and the Lone Stars.

Πέρα από τη δισκογραφική παρουσία της, η μπάντα του έκανε support σε πολλές συναυλίες, μεταξύ άλλων των Godfathers, Dr Feelgood, Stranglers, Chumbawamba, αναφέρει το ΑΠΕ.

Η κηδεία του Αλέξανδρου Πέρρου θα πραγματοποιηθεί στα κοιμητήρια της Θέρμης την ερχόμενη Δευτέρα (22/4) στις 17:00.

