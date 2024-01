Η Έμμα Στόουν έδωσε το βραβείο στον Γιώργο Λάνθιμο, ο οποίος δήλωσε: «23 Σεπτεμβριου κύριε Σπρίνγκστιν έχουμε και οι δύο γενέθλια. Μάλλον χαλάω τον χρόνο μου. Ευχαριστώ τον Μπρους Σπρίνγκστιν που με έκανε να μεγαλώσω όπως μεγάλωσα και φυσικά την Έμμα Στόουν».

«Τόνυ σε ευχαριστώ για το σενάριο. Γιώργο δεν ξέρω τι άλλο να σου πω αλλά είμαι απόλυτα ευγνώμων που γνωριστήκαμε. Η Μπέλλα στην ταινία είναι σα να παίζει σε ρομαντική κωμωδία. […] αποδέχεται με ευκολία τα πάντα. Μένει και ζει μέσα μου» τόνισε η ηθοποιός.

? We can't clap loud enough! Congratulations Emma Stone on your WIN for Best Female Actor – Motion Picture – Musical/Comedy! ? #GoldenGlobes pic.twitter.com/swrlOLz462