Ο πρωταγωνιστής των Friends Mάθιου Πέρι δήλωσε στο μπεστ σέλερ βιβλίο του το 2022 ότι τελικά ξεπέρασε τους εθισμούς του. Ο σταρ, όμως ο οποίος πέθανε τον περασμένο μήνα σε ηλικία 54 ετών μετά από υπερβολική δόση κεταμίνης, σύμφωνα με αποκάλυψη φίλου του... δεν ήταν «ποτέ» καθαρός.

Σύμφωνα με τη Daily Mail, φίλος του σταρ που προτίμησε να μην κατονομαστεί... τον διαψεύδει, «Είπε ψέματα σε όλους ότι ήταν καθαρός. Ποτέ δεν ήταν. Είναι πολύ λυπηρό. Ξέρετε, το μεγαλύτερο ψέμα που είπε ήταν μάλλον στον εαυτό του ήταν αυτό» δήλωσε στην εφημερίδα, προσθέτοντας μάλιστα ότι «Ηταν αρκετά χειριστικός όταν αναφερόταν στους αγώνες που έδινε με τους εθισμούς του, αλλά πάλευε κάθε μέρα μέχρι το τέλος».

