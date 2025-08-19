Η «Βασίλισσα της Κεταμίνης» παραδέχεται ενοχή για τον θάνατο του Μάθιου Πέρι

Ο Πέρι παγκοσμίως γνωστός από τον ρόλο του στη σειρά Friends, βρέθηκε νεκρός στις 28 Οκτωβρίου 2023.

Η Τζάσβιν Σάνγκα, γνωστή ως «Βασίλισσα της Κεταμίνης», συμφώνησε να δηλώσει ένοχη για πέντε κατηγορίες διακίνησης ναρκωτικών στο Λος Άντζελες, ανάμεσά τους και μία που συνδέεται άμεσα με τον θάνατο του ηθοποιού Μάθιου Πέρι.

Η 42χρονη κατηγορείται ότι διέθετε την κατοικία της ως «κέντρο διακίνησης» κεταμίνης και άλλων ουσιών, με τις αρχές να εντοπίζουν δεκάδες φιαλίδια κατά τη διάρκεια επιδρομής. Το Υπουργείο Δικαιοσύνης αναφέρει πως η μέγιστη ποινή που αντιμετωπίζει φτάνει τα 65 χρόνια φυλάκισης.

Ο Πέρι βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του τον Οκτώβριο του 2023, με την ιατροδικαστική εξέταση να αποδίδει τον θάνατό του σε υπερβολική δόση κεταμίνης. Οι εισαγγελείς υποστηρίζουν ότι η Σάνγκα, μαζί με δύο γιατρούς, τον προσωπικό βοηθό του ηθοποιού και έναν ακόμη συνεργό, εκμεταλλεύτηκαν τον εθισμό του για οικονομικό όφελος. Όλοι οι εμπλεκόμενοι έχουν δηλώσει πρόθεση να παραδεχθούν την ενοχή τους.

Η Σάνγκα αναμένεται να εμφανιστεί ενώπιον ομοσπονδιακού δικαστηρίου τις επόμενες εβδομάδες. Όπως δήλωσε ο συνήγορός της, «αναλαμβάνει την ευθύνη για τις πράξεις της».

Πέρα από την υπόθεση Πέρι, η ίδια παραδέχθηκε ενοχή και για άλλη διακίνηση κεταμίνης το 2019, που επίσης κατέληξε σε θανατηφόρα υπερβολική δόση. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, από το «σπίτι-αποθήκη» της στο Βόρειο Χόλιγουντ διακινούσε ναρκωτικά σε διασημότητες.

Η κεταμίνη, που χρησιμοποιείται νόμιμα μόνο υπό ιατρική επίβλεψη ως αναισθητικό, έχει ισχυρές παραισθησιογόνες ιδιότητες.

Οι αμερικανικές αρχές περιγράφουν το δίκτυο διακίνησής της στο Χόλιγουντ ως «Άγρια Δύση», καθώς η παράνομη χρήση της έχει λάβει ανησυχητικές διαστάσεις.