O επικεφαλής της MI5, Ken McCallum προειδοποόιησε για απειλές από τη Ρωσία και το Ιράν προς τη Βρετανία.

Ο Ken McCallum, επικεφαλής της MI5 επιβεβαίωσε ότι η Μόσχα όντως επιχείρησε να εμπλακεί στο δημοψήφισμα του 2016 για το Brexit με την κάλυψη των ρωσικών Μέσων RT και Sputnik αλλά και με λογαριασμούς troll στα social media.

Αλλά υπήρχε μία τεράστια διαφορά ανάμεσα σε «τι θα μπορούσε να επιχειρηθεί και τι τελικά κατέληξε» πρόσθεσε.

Ο επικεφαλής των υπηρεσιών Ασφαλείας είπε ότι συμφωνεί απόλυτα με αυτό που δήλωσε την Κυριακή και τη Δευτέρα ο πρωθυπουργός, όταν έκανε λόγο για απόπειρα εμπλοκής των Ρώσων πριν από μία δεκαετία, αν και ο Μπέρναμ στη συνέχεια υποχώρησε όταν αμφισβητήθηκε από τους Συντηρητικούς ως προς το αν αυτό σήμαινε ότι θεωρούσε την ψήφο υπέρ του Brexit παράνομη.

Ο McCallum δεν παρουσίασε ωστόσο κανέναν νέο στοιχείο αλλά επισήμανε τις ανησυχίες του για τα Ρωσικά Μέσα, τα οποία «ήταν αρκετά επιθετικά την εποχή του δημοψηφίσματος» υπέρ του Brexit. Πρόσθεσε ακόμα πως υπήρχε και απόπειρα εμπλοκής σε δεύτερη φάση μέσω trolls». Ωστόσο, εξήγησε πως δεν υπάρχουν στοιχεία που να δείχνουν πως το αποτέλεσμα της ψήφου του Brexit, ήταν το αποτέλεσμα της απόπειρας εμπλοκής, κάτι που γενικά θεωρείται ότι ήταν περιθωριακή, και τόνισε ότι θα ήταν προς όφελος της Ρωσίας αν το θέμα συζητείτο περαιτέρω. Διευκρίνισε πως «εξαρτάται από εμάς το κατά πόσο θα επιτρέψουμε στους αντιπάλους μας να μας χωρίσουν. Ανησυχώ λίγο πως αν παραμείνουμε σε αυτή τη διαφωνία για λίγο καιρό ακόμα, τα ρωσικά trolls, θα είναι κατενθουσιασμένα που θα βρίσκονται ξανά στα πρωτοσέλιδα».

Σημείωσε πως η MI5 διαθέτει περισσότερους πόρους για την αντιμετώπιση κρατικών απειλών απ' ό,τι κατά τη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου και χαρακτήρισε τη Ρωσία «επιτιθέμενο νούμερο ένα».

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Ο sir Ken McCallum προειδοποίησε ακόμα πως τώρα είναι αντιμέτωποι με μία κατάσταση στην οποία «η τρομοκρατία και οι απειλές από κράτη και οι επιχειρησιακές αποστολές είναι σε μεγάλο βαθμό αντίστοιχης κλίμακας, καθώς οι απειλές από ξένους αντιπάλους έχουν τετραπλασιαστεί την τελευταία δεκαετία».

Αυξανόμενες απειλές και από το Ιράν

Ο επικεφαλής της MI5 με αφορμή την ετήσια ομιλία του στα κεντρικά στο Λονδίνο προειδοποίησε επίσης για αυξανόμενες απειλές από το Ιράν και «ακραία ακροδεξιά τρομοκρατία».

Σημείωσε ότι η MI5 έπιασε τρομοκράτες να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν την AI και προειδοποίησε πως η Βρετανία οφείλει να παραμείνει ένα βήμα μπροστά από αναδυόμενες απειλές, όπως τα νέα βιολογικά όπλα.

Ο επικεφαλής της MI5 δήλωσε ότι η Ρωσία διεξάγει υβριδικό πόλεμο, αποφεύγοντας προσεκτικά να προκαλέσει μια κοινή απάντηση από το ΝΑΤΟ, μια «κόκκινη γραμμή» την οποία, όπως ανέφερε, θα ήταν «απερισκεψία» εκ μέρους του Κρεμλίνου να παραβιάσει.

Παράλληλα προειδοποίησε ότι το Ιράν επίσης επεκτείνει την υβριδική του καμπάνια εντός Βρετανίας. Ενημέρωσε πως υπήρξαν 50 συλλήψεις τον τελευταίο χρόνο για υποθέσεις που σχετίζονται με το Ιράν. Μεγάλο μέρος της ιρανικής επιθετικότητας έχει στόχο εβραϊκές κοινότητες, όπως είπε, όπως και αυστηρές περιοχές, όπως στρατιωτικές δομές.

Ο ίδιος δεν αναφέρθηκε στην πρόσφατη περίπτωση της βάσης RAF Fairford αλλά όπως σημείωσε «αυτό που μπορώ να πω είναι ότι αυτί που επιχειρούν να προκαλέσουν χάος στους δρόμους της Βρετανίας, θα βρεθούν αντιμέτωποι με μία ατρόμητη απάντηση».

Με πληροφορίες του BBC/Guardian