Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος κατέληξε τονίζοντας ότι επιθυμεί να γνωρίζει ολόκληρη την ιστορία πριν εκφέρει οριστική γνώμη.

Την αντίθεσή του στην παροχή πρόσβασης σε κυβερνητικούς αξιωματούχους έναντι οικονομικών ανταλλαγμάτων εξέφρασε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου του CBS σχετικά με την Αμερικανίδα πρέσβη στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Η δημοσιογράφος τον ρώτησε πώς αντιδρά στην περίπτωση Αμερικανού πρέσβη που φέρεται να ζήτησε την εξόφληση χρέους με αντάλλαγμα την πρόσβαση σε άλλους κυβερνητικούς αξιωματούχους.

«Προφανώς δεν μου αρέσει αυτό», απάντησε ο Βανς, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι σε τέτοιες υποθέσεις οι λεπτομέρειες και το συνολικό πλαίσιο έχουν καθοριστική σημασία και δεν πρέπει να διατυπώνονται κρίσεις σε αφηρημένο επίπεδο.

«Φυσικά, δεν μου αρέσει να πουλάει κανείς πρόσβαση σε άλλον κυβερνητικό αξιωματούχο, σίγουρα σε ανώτατο κυβερνητικό αξιωματούχο», υπογράμμισε.

{https://x.com/jenniferjjacobs/status/2108212485392110070}

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Παράλληλα, απέφυγε να επιβεβαιώσει την καταγγελία, σημειώνοντας: «Υποθέτω ότι μιλάς για μια συγκεκριμένη περίπτωση και δεν μπορώ να πω με βεβαιότητα ότι ανταποκρίνεται στον τρόπο που την περιγράφεις. Χωρίς να θέλω να σε προσβάλω, το πλαίσιο έχει πραγματικά σημασία».

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος κατέληξε τονίζοντας ότι επιθυμεί να γνωρίζει ολόκληρη την ιστορία πριν εκφέρει οριστική γνώμη: «Ένα καλό μάθημα για έναν πολιτικό είναι να μη μιλά ποτέ για κάτι χωρίς να γνωρίζει όλα τα γεγονότα».

Η ερώτηση συνδέεται με χθεσινό δημοσίευμα της Wall Street Journal, σύμφωνα με το οποίο η Γκίλφοϊλ φέρεται να ζήτησε από δωρητή του Τραμπ να καλύψει οφειλή της 100.000 δολαρίων σε πιστωτική κάρτα, προσφέροντας πρόσβαση σε αξιωματούχους της κυβέρνησης.