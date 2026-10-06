Ένας άνδρας, ο οποίος νόσησε από Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό κατέληξε στην Κένυα, ενώ αναζητούνται οι επαφές του.

Το πρώτο κρούσμα Έμπολα που έχει καταγραφεί ποτέ στη χώρα επιβεβαίωσε την Τρίτη (06/10) η Κένυα, με τον υπουργό Υγείας Αντέν Ντουαλέ να ανακοινώνει τον θάνατο ενός άνδρα που είχε επιστρέψει το Σάββατο (03/10) από την ΛΔ Κονγκό.

Οι υγειονομικές αρχές έχουν ιχνηλατήσει ήδη 28 άτομα που ήρθαν σε επαφή μαζί ου, ενώ σνεχίζεται η προσπάθεια εντοπισμού επιβατών και μελών του πληρώματος της πτήσεις με την οποία ταξίδεψε.

Ο άνδρας, Κενυάτης υπήκοος που ζούσε τα τελευταία επτά χρόνια στο Κονγκό, είχε νοσήσει από τον Έμπολα περίπου έναν μήνα πριν τον θάνατό του. Είχε λάβει ιατρική φροντίδα εκεί και στη συνέχεια ταξίδεψε οδικώς στην Καμπάλα της Ουγκάντα, πριν πετάξει για το Ναϊρόμπι.

Με την άφιξή του στο διεθνές αεροδρόμιο του Ναϊρόμπι, συγγενής και φίλος του τον μετέφεραν σε νοσοκομείο, όπου τέθηκε άμεσα σε απομόνωση. Σύμφωνα με τον υπουργό Υγείας, παρουσίαζε συμπτώματα όπως πυρετό, ρίγη, έντονη κόπωση, αδυναμία, μυϊκούς πόνους, επώδυνη κατάποση, πονόλαιμο και αιμορραγίες κάτω από το δέρμα.

Οι εξετάσεις επιβεβαίωσαν ότι είχε προσβληθεί από τον ιό Έμπολα, όμως ο ασθενής κατέληξε αργά το βράδυ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

28 επαφές έχουν εντοπιστεί

Οι υγειονομικές αρχές έχουν καταγράψει συνολικά 28 επαφές του θανόντος, μεταξύ των οποίων συγγενείς και εργαζόμενοι στον χώρο της υγείας. Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με τον υπουργό, μόνο μία από τις επαφές έχει βρεθεί θετική στον ιό.

Παράλληλα, οι αρχές αναζητούν 23 επιβάτες και τέσσερα μέλη του πληρώματος της πτήσης με την οποία ταξίδεψε ο άνδρας. Έχουν ήδη προετοιμαστεί μέτρα καραντίνας για όσους θεωρηθούν ότι διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο.

Ο Ντουάλε κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι, διαβεβαιώνοντας ότι έχουν τεθεί σε εφαρμογή τα απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό της μετάδοσης του ιού.

Εξάπλωση του Έμπολα στη ΛΔ Κονγκό

Η εξέλιξη στην Κένυα έρχεται καθώς ο Έμπολα εξακολουθεί να εξαπλώνεται στη βορειοανατολική ΛΔ Κονγκό. Πρόκειται για τη 17η επιδημική έξαρση του ιού στη χώρα, ενώ η τρέχουσα επιδημία έχει πλέον επεκταθεί σε επτά επαρχίες στα βόρεια και ανατολικά.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία έως τις 2 Οκτωβρίου, στη ΛΔ Κονγκό έχουν καταγραφεί 8.463 επιβεβαιωμένα κρούσματα και 4.082 θάνατοι από τον ιό, μετά την εμφάνιση του στελέχους Bundibugyo, για το οποίο εξακολουθεί να μην υπάρχει εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπεία.

Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα ανησυχητική στην επαρχία Βόρειο Κίβου, η οποία συνορεύει με την Ουγκάντα. Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα (MSF) προειδοποίησαν για «ανησυχητική έξαρση» των κρουσμάτων, καθώς η περιοχή ευθύνεται πλέον για περίπου το 40% των νέων περιστατικών, έναντι 24% στα τέλη Αυγούστου.

Η Στέφανι Χόφμαν, συντονίστρια κέντρου θεραπείας Έμπολα των MSF στην πόλη Μπουτέμπο, περιέγραψε την κατάσταση ως μια μάχη «σαν να αντιμετωπίζεις μια τεράστια πυρκαγιά», καθώς παράλληλες εστίες του ιού εμφανίζονται σε διαφορετικές περιοχές.

Η ευρύτερη υγειονομική ζώνη της Μπουτέμπο έχει περίπου δύο εκατομμύρια κατοίκους, αλλά διαθέτει μόλις τέσσερα κέντρα θεραπείας Έμπολα. Δύο από αυτά τέθηκαν πρόσφατα σε λειτουργία.

Πόλεμος και έλλειψη πόρων δυσκολεύουν την αντιμετώπιση

Η αντιμετώπιση της επιδημίας στη ΛΔ Κονγκό γίνεται ακόμη δυσκολότερη λόγω της πολιτικής αστάθειας και των συγκρούσεων μεταξύ ένοπλων ομάδων. Παράλληλα, η δυσπιστία απέναντι στις αρχές έχει οδηγήσει σε περιστατικά βίας κατά υγειονομικών και άλλων εργαζομένων, ενώ οι σημαντικές περικοπές στη διεθνή ανθρωπιστική βοήθεια έχουν περιορίσει τους διαθέσιμους πόρους.

Το Βόρειο Κίβου βρίσκεται στο επίκεντρο της βίας. Σύμφωνα με την ομάδα παρακολούθησης Armed Conflict Location and Event Data, στην επαρχία καταγράφηκαν 134 βίαια περιστατικά μέσα στον τελευταίο μήνα, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη επαρχία της χώρας.

Η εμφάνιση κρούσματος στην Κένυα ενισχύει πλέον την ανησυχία για διασυνοριακή μετάδοση του ιού, ιδιαίτερα καθώς η περιοχή βρίσκεται σε συνεχή μετακίνηση πληθυσμών και συνορεύει με χώρες που έχουν ήδη αντιμετωπίσει περιστατικά Έμπολα.

Με πληροφορίες του Guardian