Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο την περασμένη εβδομάδα πως επιδίδεται παράνομα σε «προπαγάνδα», μετά τη μετάδοση διαφήμισης που υμνεί τα πεπραγμένα του, πληρωμένη με κρατικό χρήμα.

Ο Ντόναλντ Τραμπ διαβεβαίωσε χθες Δευτέρα ότι θα καλύψει προσωπικά το κόστος προεκλογικής διαφήμισης, έπειτα από την πολεμική που ξεσήκωσε η προβολή σποτ που τον δοξάζει, το κόστος του οποίου επωμίστηκε το δημόσιο των ΗΠΑ.

«Η ριζοσπαστική αριστερά συγχύστηκε για το ότι φροντίζω να προβάλλονται διαφημίσεις, κάτι που θεωρώ θετική προώθηση των σπουδαίων ΗΠΑ μας, και τις πληρώνω με χρήματα (σ.σ. του δημοσίου) των ΗΠΑ», ανέφερε ο ρεπουμπλικάνος πρόεδρος μέσω Truth Social.

«Αποφάσισα (...) να τις χρηματοδοτήσω ο ίδιος, καθώς και με ποσά που έχω συγκεντρώσει για το MAGA Inc.», δομή που έχει ιδρύσει για την εξασφάλιση προεκλογικής χρηματοδότησης, πρόσθεσε.

Η αντιπολίτευση κατηγόρησε τον ρεπουμπλικάνο πρόεδρο την περασμένη εβδομάδα πως επιδίδεται παράνομα σε «προπαγάνδα», μετά τη μετάδοση διαφήμισης που υμνεί τα πεπραγμένα του, πληρωμένη με κρατικό χρήμα, μερικές εβδομάδες πριν από τις κρίσιμες εκλογές του μέσου της δεύτερης θητείας του, στις αρχές του Νοεμβρίου.

Ο Ντόναλντ Τραμπ εμφανίζεται σε σύντομο ασπρόμαυρο βίντεο που προβάλλεται, σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, κατά τη διάρκεια αγώνων αμερικανικού ποδοσφαίρου.

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Η διαφήμιση τον εμφανίζει με ύφος σκληρό, να βαδίζει προς την κάμερα σε διάδρομο, ενώ στο φόντο ακούγονται αποσπάσματα ομιλιών του στα οποία λέει πως «πολεμά» εναντίον διαφόρων εχθρών, συμπεριλαμβανομένων «κομμουνιστών» και θιασωτών της «παγκοσμιοποίησης».

Στο τέλος του βίντεο τριάντα δευτερολέπτων που ανοίγει με τις λέξεις «αυτή είναι η τελευταία μάχη» εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης η επεξήγηση «δαπάναις της αμερικανικής κυβέρνησης».

Μερικές εβδομάδες πριν από τις ενδιάμεσες εκλογές, οι δημοκρατικοί εξεγέρθηκαν εναντίον του μηνύματος «προπαγάνδας» και της «παράνομης» πρακτικής του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος από την πλευρά του αντέτεινε ότι δεν πρόκειται για πολιτική διαφήμιση, το νομικό πλαίσιο για τις οποίες είναι αυστηρό, αλλά για «ανακοίνωση κοινής ωφελείας», που η κυβέρνηση έχει κάθε δικαίωμα να προβάλλει, με «παιδαγωγικό και πατριωτικό» μήνυμα.

Κυβερνητικός αξιωματούχος έκρινε σκόπιμο να θυμίσει πως ο Ντόναλντ Τραμπ «δεν είναι ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο» των βουλευτικών εκλογών του Νοεμβρίου, προσθέτοντας πως η διαφήμιση δεν «καλεί σε δράση».

Πλην όμως ο ίδιος ο Τραμπ παρότρυνε πρόσφατα τους αμερικανούς ψηφοφόρους να θεωρήσουν πως βρίσκεται κι ο ίδιος στο ψηφοδέλτιο των ρεπουμπλικάνων σε αυτές της «midterms», καθώς η παράταξή του διατρέχει κίνδυνο να χάσει τον έλεγχο και των δυο σωμάτων του Κογκρέσου.

Με πληροφορίες από ΑFP, ΑΠΕ