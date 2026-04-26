Οι αρχές αναφέρουν ότι ο Άλεν εργαζόταν ως εκπαιδευτικός και τεχνικός σύμβουλος, ενώ είχε επίσης δραστηριότητα στον τομέα της ανάπτυξης λογισμικού.

Ο Κόουλ Τόμας Άλεν, 31 ετών από το Torrance της Καλιφόρνια, έχει ταυτοποιηθεί από τις αρχές ως ο ύποπτος για το περιστατικό πυροβολισμών στο δείπνο των ανταποκριτών του Λευκού Οίκου (WHCD) που σημειώθηκε στις 25 Απριλίου 2026 στην Ουάσιγκτον. Όπως έγινε γνωστό, ο ίδιος είχε δώσει συνέντευξη στο ABC πριν από λίγα χρόνια, επειδή είχε αναπτύξει ένα επιτυχημένο σύστημα φρένων για αναπηρικά αμαξίδια.

Σύμφωνα με επίσημες αναφορές, ο Άλεν είναι απόφοιτος του California Institute of Technology (Caltech), όπου ολοκλήρωσε τις σπουδές του στη μηχανολογία το 2017, ενώ αργότερα απέκτησε μεταπτυχιακό στην επιστήμη υπολογιστών.

Κατά τη διάρκεια των σπουδών του είχε παρουσιαστεί σε τοπικό τηλεοπτικό ρεπορτάζ του ABC Los Angeles το 2017, στο πλαίσιο τεχνολογικού αφιερώματος για καινοτομίες που σχετίζονται με τη φροντίδα ηλικιωμένων, όπου είχε παρουσιάσει πρωτότυπο σχεδιασμό συστήματος φρένου για αναπηρικά αμαξίδια.

