Μίλησαν για το καθήκον που εκτέλεσαν χωρίς δισταγμό, την απώλεια που υπέστησαν και για μια καταστροφή που συνέχιζε να στοιχειώνει την Ουκρανία.

Οι λεγόμενοι «εκκαθαριστές» του Τσερνόμπιλ επιστρέφουν εκεί που αντιμετώπισαν έναν αόρατο εχθρό. Η αποστολή τους ήταν να καθαρίσουν το χειρότερο πυρηνικό ατύχημα στην ιστορία. Μετά την έκρηξη και την πυρκαγιά της 26ης Απριλίου 1986 στον πυρηνικό σταθμό ηλεκτροπαραγωγής του Τσερνόμπιλ, κλήθηκαν στρατιώτες, πυροσβέστες, μηχανικοί, ανθρακωρύχοι και γιατροί από όλη την ΕΣΣΔ. Ήταν γνωστοί ως «εκκαθαριστές» - ένας δυσοίωνος όρος της σοβιετικής εποχής για όσους είχαν αναλάβει την εξάλειψη ενός προβλήματος.

Για πάνω από τέσσερα χρόνια, 600.000 άνθρωποι συμμετείχαν στον επικίνδυνο καθαρισμό. Ελικόπτερα αιωρούνταν πάνω από τον εκτεθειμένο ραδιενεργό πυρήνα, ρίχνοντας άμμο και άλλα υλικά για να καταπνίξουν τη φωτιά. Οι εργαζόμενοι έπλυναν ραδιενεργό σκόνη από κτίρια και δρόμους, έθαβαν δηλητηριασμένα μηχανήματα, αποψίλωναν δάση και μάλιστα κυνηγούσαν ζώα για να επιβραδύνουν την εξάπλωση της ακτινοβολίας.

Πολλοί είχαν ελάχιστη γνώση των κινδύνων που αντιμετώπιζαν. Μια ομάδα εργαζομένων που ζουν στην περιοχή Πολτάβα της Ουκρανίας επέστρεψε ενόψει της 40ής επετείου του ατυχήματος για μια μονοήμερη εκδρομή στο Τσερνόμπιλ, το οποίο μεταγράφεται στη μητρική τους γλώσσα ως «Τσορνόμπιλ».

Ανατόλι Πρίλιπκο, 66: Ο Πρίλιπκο έφτασε για πρώτη φορά εννέα ημέρες μετά το ατύχημα και οδήγησε πυροσβεστικό όχημα για ένα μήνα, εργαζόμενος σε δίωρες βάρδιες για να περιορίσει την έκθεσή του. Αρχικά δεν γνώριζε τους κινδύνους, αλλά υπέστη κρίση υγείας το 1990 και δεν μπορούσε να εργαστεί για ένα χρόνο. Επιστρέφοντας τώρα για πρώτη φορά από εκείνη την αποστολή, βρήκε το τοπίο αποπροσανατολιστικό, με τα χωριά να έχουν σβηστεί και τον αντιδραστήρα σφραγισμένο κάτω από προστατευτικά στρώματα. «Τότε, όλο το μέρος ήταν γεμάτο: μηχανήματα, ελικόπτερα, ήταν παντού», είπε. «Ο δρόμος προς το Κίεβο ήταν τόσο γεμάτος που δεν μπορούσες να περάσεις κανέναν».

Ανατόλι Κρούτικ, 63: Το καλοκαίρι του 1986, ο Κρούτικ αναπτύχθηκε ως μέλος ενός τάγματος στρατού για να περιφράξει μολυσμένη περιοχή και να ορίσει «ζώνες αποκλεισμού». Αρχικά πήγε σε χωριά σε αυτό που είναι τώρα η Λευκορωσία, η οποία επίσης δέχτηκε έντονη ραδιενεργό ρύπανση, πριν κατευθυνθεί στο Τσερνομπίλ για να καθαρίσει περιοχές γύρω από τους εναπομείναντες αντιδραστήρες που λειτουργούσαν ακόμα. Εκείνη την εποχή, είπε, υπήρχε ελάχιστο αίσθημα φόβου. «Κανείς δεν το σκέφτηκε πραγματικά. Δεν ξέραμε τι ήταν - αυτός ο αόρατος εχθρός», είπε, προσθέτοντας ότι οι σύντροφοί του το έβλεπαν απλώς ως καθήκον τους μετά την κινητοποίησή τους. Αλλά δεν υπήρχαν ουσιαστικά καθόλου μέτρα ασφαλείας, είπε ο Κρούτικ, με τους εργαζόμενους να φορούν ό,τι έφταναν και να φεύγουν με τα ίδια ρούχα, χωρίς διαδικασίες απολύμανσης.

Βολοντίμιρ Βετσίρκο, 62: Ο Βετσίρκο στάλθηκε επίσης στο Τσερνόμπιλ το καλοκαίρι του 1986 για να καθαρίσει το επιφανειακό χώμα, να καθαρίσει κτίρια και να καταστήσει ασφαλείς τους άλλους αντιδραστήρες που εξακολουθούσαν να λειτουργούν στο χώρο. Ήταν άρρωστος για μεγάλο μέρος της ζωής του, κάτι που αποδίδει στην εργασία του στο σημείο της καταστροφής, συμπεριλαμβανομένης χρόνιας ζάλης, αδυναμίας και συχνού πόνου. Λόγω της κακής υγείας του, είπε, έχασε την επαφή με τους συναδέλφους του από εκείνη την εποχή. «Επιστρέφοντας εδώ τώρα, τα συναισθήματα είναι συγκλονιστικά», είπε. «Είναι απίστευτα λυπηρό να συγκρίνω αυτό που ήταν αυτό το μέρος με αυτό που είναι τώρα».

Ολέξιι Χαρμπούζ, 72: Από τον Μάιο έως τον Σεπτέμβριο του 1986, ο Χαρμπούζ, ιατρικός υπάλληλος και οδοντίατρος, περιέθαλπε ασθενείς ενώ η μονάδα του εργαζόταν για την απολύμανση. Εργάστηκε επίσης στη Λευκορωσία, γεγονός που τον έφερε κοντά στο ανθρώπινο κόστος της καταστροφής. Επιστρέφοντας για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, θυμήθηκε τους συναδέλφους του που έχουν πεθάνει έκτοτε και τους δεσμούς που δημιουργήθηκαν μεταξύ των επιζώντων. «Αυτή η 40ή επέτειος αντιπροσωπεύει μια βαθιά τραγωδία και μια ζωτική ευκαιρία να επανενωθώ με τους συναδέλφους μου», είπε. «Τόσοι πολλοί από τους συναδέλφους μας έχουν πεθάνει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά όσοι από εμάς επιμένουμε αντέχουμε. Το να επιστρέφω εδώ για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια είναι συγκλονιστικό. Νιώθω ένα βαθύ αίσθημα πόνου και μου φέρνει δάκρυα στα μάτια. Είναι καλό που μπορούμε να συναντηθούμε έτσι».

Μίκολα Τσούντακ, 66: Ο Τσούντακ, πυροσβέστης, υπηρέτησε για έξι μήνες, ξεκινώντας τον Νοέμβριο του 1986, εργαζόμενος σε ακτίνα 10 χιλιομέτρων (6 μιλίων) από το εργοστάσιο. Δεν επικεντρώθηκε στον δικό του ρόλο αλλά στους πρώτους ανταποκριτές που έδρασαν αμέσως, λέγοντας ότι απέτρεψαν μια πολύ μεγαλύτερη καταστροφή, συχνά με κόστος τη ζωή τους. Η θητεία του παρατάθηκε λόγω έλλειψης αντικαταστατών και χρόνια αργότερα αναγκάστηκε να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα λόγω αναπηρίας. Για αυτόν, το Τσερνόμπιλ έχει τόσο προσωπική όσο και εθνική σημασία. «Η Ουκρανία πρέπει πάντα να είναι ευγνώμων στους ήρωες του Τσερνόμπιλ», είπε. «Επιστρέφοντας εδώ, το πρώτο μου συναίσθημα είναι η απέραντη ευγνωμοσύνη για τη θυσία που έκαναν οι σύντροφοί μου. Από πολλές απόψεις, η ανεξαρτησία της Ουκρανίας γεννήθηκε στις 26 Απριλίου 1986, στο Τσερνόμπιλ. Χωρίς τον ηρωισμό τους, μια ανεξάρτητη Ουκρανία μπορεί να μην υπήρχε καν σήμερα».

Ολεξέι Λεμπεντίνετς, 65: Ο Λεμπεντίνετς υπηρέτησε στον στρατό από το 1986 έως το 1991, κατασκευάζοντας φράχτες σε μολυσμένες περιοχές. Υπέφερε από πονοκεφάλους για το υπόλοιπο της ζωής του. Επιστρέφοντας τώρα, σταμάτησε στο Πριπιάτ, την κοντινή πόλη για τους εργάτες του Τσερνομπίλ, η οποία έχει εγκαταλειφθεί από το ατύχημα. «Είναι σπαρακτικό να βλέπεις το Πριπιάτ τώρα», είπε. «Θυμάμαι εκείνα τα σπίτια όταν ήταν γεμάτα ζωή, και τώρα όλα είναι κατάφυτα και ερείπια. Ήταν μια τόσο όμορφη πόλη».Έκανε συγκρίσεις με την τρέχουσα ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. «Ο σημερινός πόλεμος είναι διαφορετικός: Βλέπεις σφαίρες να πετούν και οβίδες να εκρήγνυνται», είπε. «Τότε, ο εχθρός ήταν αόρατος. Σε διέλυε από μέσα και σου κατέστρεφε την υγεία».

Ανατόλι Ταρανένκο, 62: Το 1989, ο Ταρανένκο ήταν αξιωματικός ασφαλείας, φύλαγε εγκαταστάσεις και εγκαταλελειμμένα σπίτια. Οι αποστολές ήταν σύντομες λόγω της ραδιενέργειας και οι εντολές ακολουθούνταν χωρίς αμφιβολία. Έχει επιστρέψει αρκετές φορές από τότε, παρά το παράπονο που συνοδεύει κάθε επίσκεψη. «Τότε, έτσι ήταν τα πράγματα: Αν σε χρειαζόσουν, πήγαινες», είπε. Είπε ότι εξακολουθεί να νοσηλεύεται για προβλήματα υγείας σε νοσοκομείο βετεράνων στην Πολτάβα και κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί για να παραμένει σε φόρμα. «Είμαστε στρατιωτικοί - μια φορά στρατιώτης, πάντα στρατιώτης. Έτσι ζω τη ζωή μου. Πρέπει να συγκρατείσαι», είπε. «Δεν μπορείς απλώς να τα παρατήσεις».

Στανισλάβ Τολούμνι, 65: Ο Τολούμνι είπε ότι η εμπειρία του ως πυροσβέστης από το 1987 έως το 1988 διαμόρφωσε τη ζωή του και είναι κεντρικής σημασίας για την ταυτότητά του. Εργάστηκε στην απολύμανση κτιρίων και εξοπλισμού στο Πριπιάτ. Κατά την επιστροφή του, περιέγραψε ένα μείγμα πόνου και ευγνωμοσύνης. Για αυτόν, η σημασία του Τσερνόμπιλ έχει ένα ευρύτερο πλαίσιο. «Όσοι δεν θυμούνται το παρελθόν δεν έχουν μέλλον. Είμαι σίγουρος για τη χώρα μας - έχουμε μέλλον επειδή οι άνθρωποι θυμούνται το παρελθόν», είπε. «Οι αναμνήσεις κατακλύζουν, αλλά αυτή είναι η ιστορία μας και δεν μπορείς απλώς να τη σβήσεις. Από την άλλη πλευρά, νιώθω επίσης μια αίσθηση ευγνωμοσύνης που μπόρεσα να δω αυτό το μέρος ξανά στη ζωή μου».

Βίκτορ Χλουχόφτσοφ, 66: Ο Χλουχόφτσοφ στάλθηκε στην Ουκρανία και τη Λευκορωσία, όπου μεγάλες περιοχές έπρεπε να περιφραχτούν λόγω της ραδιενέργειας στο έδαφος και των εγκαταλελειμμένων κτιρίων. Με μαύρο χιούμορ, αστειεύεται για τις πολλές ασθένειές του. «Όπως λέει η γυναίκα μου, έχω ένα ολόκληρο μπουκέτο σκόρδα», λέει. Αφού νοσηλεύτηκε για εβδομάδες φέτος, ανάρρωσε και είπε ότι ελπίζει να δει την Ουκρανία να απωθεί τη ρωσική εισβολή. «Οι γιατροί δεν ήξεραν τι να με κάνουν, αλλά δόξα τω Θεώ επέζησα», είπε. «Τώρα ελπίζω απλώς να ζήσω αρκετά για να δω το τέλος αυτού του πολέμου – αρκετά για να δω τη νίκη».