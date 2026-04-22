Εύνοια για τους «καλούς», τιμωρία για τους «κακούς» συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Ο Λευκός Οίκος έχει φτιάξει κάτι σαν λίστα με τα «καλά και τα κακά παιδιά» του ΝΑΤΟ, καθώς η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναζητά τρόπους να «τιμωρήσει» τους συμμάχους που αρνήθηκαν να υποστηρίξουν τον πόλεμο εναντίον του Ιράν, σύμφωνα με το Politico.

Αξιωματούχοι έκαναν αυτή τη δουλειά πριν από την επίσκεψη του Μαρκ Ρούτε στην Ουάσινγκτον - νωρίτερα αυτόν τον μήνα - και η λίστα περιλαμβάνει περίληψη με τις συνεισφορές των κρατών- μελών στη συμμαχία. Επίσης, η λίστα κατατάσσει τις χώρες σε κατηγορίες, σύμφωνα με τρεις Ευρωπαίους διπλωμάτες και έναν Αμερικανό, που έχουν γνώση του σχεδίου.

Πρόκειται για άλλο ένα σημάδι ότι ο Τραμπ σχεδιάζει να υλοποιήσει τις απειλές του εναντίον συμμάχων που δεν συμμορφώνονται με τις επιθυμίες του. Ο υπουργός Άμυνας, Πιτ Χέγκσεθ, είχε δηλώσει κάτι ανάλογο τον Δεκέμβριο. «Οι σύμμαχοι- πρότυπο, που αναλαμβάνουν δράση, όπως το Ισραήλ, η Νότια Κορέα, η Πολωνία, ολοένα περισσότερο η Γερμανία, οι χώρες της Βαλτικής και άλλοι, θα έχουν την ιδιαίτερη εύνοιά μας. Οι σύμμαχοι που εξακολουθούν να μην κάνουν αυτό που τους αναλογεί για τη συλλογική άμυνα, θα αντιμετωπίσουν συνέπειες», είχε πει τότε.

Εξάλλου, στην Εθνική Στρατηγική Άμυνας, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο, το Πεντάγωνο ανέφερε ότι «θα δώσουμε προτεραιότητα στη συνεργασία με συμμάχους- πρότυπα, που κάνουν αυτό που τους αναλογεί για τη συλλογική άμυνά μας» και ότι «θα ενδυναμώσουμε τους συμμάχους που αναλαμβάνουν δράση για την υπεράσπιση των κοινών συμφερόντων μας, ενώ θα ενισχύουμε τα κίνητρα ώστε άλλοι σύμμαχοι να κάνουν αυτό που τους αναλογεί».

«Ενώ οι ΗΠΑ είναι πάντα εκεί για τους λεγόμενους συμμάχους μας, χώρες που προστατεύουμε με χιλιάδες στρατιώτες δεν ήταν εκεί για εμάς, κατά τη διάρκεια της επιχείρησης “Επική Οργή”», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι. «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφείς τις θέσεις του για αυτή την άδικη δυναμική και- όπως έχει πει- οι ΗΠΑ θα το θυμούνται», συμπλήρωσε.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Εύνοια για τους καλούς, συνέπειες για τους κακούς συμμάχους του ΝΑΤΟ»

Η λίστα φαίνεται να αντικατοπτρίζει την ιδέα που εξέφρασε ο Χέγκσεθ, ανέφερε ο ένας από τους διπλωμάτες. «Ο Λευκός Οίκος έχει ένα έγγραφο με “καλούς και κακούς”, οπότε υποθέτω ότι η λογική είναι παρόμοια», δήλωσε στο Politico.

Οι λεπτομέρειες κρατούνται κρυφές, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση σχεδιάζει τις επιλογές, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Και δεν υπάρχει σαφήνεια για τη μορφή που θα μπορούσε να έχει η εύνοια (για τους «καλούς» συμμάχους) ή οι συνέπειες (για τους «κακούς»).

«Δεν φαίνεται να έχουν πολύ συγκεκριμένες ιδέες… σε ό,τι αφορά την τιμωρία των κακών συμμάχων», δήλωσε άλλος Ευρωπαίος αξιωματούχος. «Η μετακίνηση στρατευμάτων είναι μια επιλογή, αλλά αυτό τιμωρεί κυρίως τις ΗΠΑ, έτσι δεν είναι;», σχολίασε.

Υπάρχουν λίγες εναλλακτικές για τη μετακίνηση Αμερικανών στρατιωτών εκτός της Ευρώπης, οπότε το όποιο σχέδιο πιθανότατα θα περιλαμβάνει τη μετεγκατάστασή τους από μια χώρα, σε άλλη. Ακόμα κι έτσι, η αλλαγή θα μπορούσε να αποδειχθεί δαπανηρή και χρονοβόρα, σημειώνει το Politico.

Οι κερδισμένοι

Δεν είναι ξεκάθαρο ποιες χώρες έχουν μπει σε κάθε κατηγορία, ούτε αν ο Ρούτε ξέρει για αυτή την προσπάθεια. Όμως, οι Ρουμάνοι και οι Πολωνοί θα μπορούσαν να είναι ανάμεσα στους μεγαλύτερους κερδισμένους, καθώς αμφότερες οι χώρες έχουν την εύνοια του Τραμπ και θα καλωσόριζαν περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες.

Η πολωνική κυβέρνηση, από τα μέλη του ΝΑΤΟ που ξοδεύουν τα περισσότερα για την άμυνα, ήδη πληρώνει σχεδόν όλα τα έξοδα για να φιλοξενεί 10.000 Αμερικανούς στρατιώτες. Και η Ρουμανία πρόσφατα επέκτεινε την αεροπορική βάση Μιχαήλ Κογκαλνιτσεάνου- που επέτρεψε στις ΗΠΑ να τη χρησιμοποιήσουν για τον πόλεμο στο Ιράν- και έχει χώρο για περισσότερους Αμερικανούς στρατιώτες.

Το σχέδιο θα μπορούσε να δώσει στις ΗΠΑ επιλογές να αποσύρουν στρατεύματα, κοινές ασκήσεις ή στρατιωτικές πωλήσεις από θεωρούμενους «κακούς» συμμάχους και να τα παραχωρήσουν σε «καλούς», σύμφωνα με δύο Ευρωπαίους αξιωματούχους.

Δεν υπάρχει προηγούμενο για τιμωρητικά μέτρα εναντίον συμμάχων και τέτοιες ιδέες προκαλούν αντιδράσεις στο Κογκρέσο. Εξάλλου, πρώην αξιωματούχοι αμφιβάλουν ότι η κυβέρνηση Τραμπ έχει την ικανότητα να διαχειριστεί άλλη μία υπαρξιακή κρίση στο ΝΑΤΟ, καταλήγει το Politico.