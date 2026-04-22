Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε την Τετάρτη ότι η αποδέσμευση δανείου ύψους 90 δισ. ευρώ της ΕΕ είναι «το σωστό μήνυμα υπό τις παρούσες συνθήκες».

Σε ανάρτησή του στο Χ, ο Ζελένσκι δήλωσε ότι τα κίνητρα για τη Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμό της στην Ουκρανία «μπορούν να προκύψουν μόνο όταν επαρκούν τόσο η υποστήριξη προς την Ουκρανία όσο και η πίεση προς τη Ρωσία».

Πρόσθεσε ότι η Ουκρανία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ακόμη και σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα όπως η λειτουργία του αγωγού πετρελαίου Druzhba. Σημείωσε ακόμα πως είναι σημαντικό το ευρωπαϊκό πακέτο στήριξης «να τεθεί γρήγορα σε λειτουργία».

«Η υλοποίηση της συμφωνίας μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την αποδέσμευση πακέτου στήριξης 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία σε διάστημα δύο ετών βρίσκεται πλέον ουσιαστικά σε εξέλιξη, όπως και ένα νέο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας σχετικά με αυτόν τον πόλεμο. Η αποδέσμευση αυτή αποτελεί το σωστό σήμα υπό τις τρέχουσες συνθήκες. Η Ρωσία πρέπει να τερματίσει τον πόλεμό της. Και τα κίνητρα γι’ αυτό μπορούν να προκύψουν μόνο όταν τόσο η στήριξη προς την Ουκρανία όσο και η πίεση προς τη Ρωσία είναι επαρκείς.

»Η Ουκρανία εκπληρώνει τις υποχρεώσεις της στις σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση - ακόμη και σε τόσο ευαίσθητα ζητήματα όπως η λειτουργία του αγωγού πετρελαίου Druzhba. Αναμένουμε ότι η ευρωπαϊκή πλευρά θα παρέχει επίσης ό,τι απαιτείται για την πραγματική προστασία των ζωών και για την προώθηση της πλήρους ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης της Ουκρανίας. Είναι σημαντικό το πακέτο στήριξης της Ευρώπης να τεθεί σε ισχύ ταχύτατα.

»Θα συνομιλήσουμε επίσης με Ευρωπαίους ηγέτες για το άνοιγμα κέντρων παραγωγής στην Ουκρανία – οι προϋποθέσεις γι’ αυτό έχουν ήδη εκπληρωθεί. Συνεχίζουμε την εργασία μας για την ενίσχυση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας και για την περαιτέρω ανάπτυξη του ευρωπαϊκού ενεργειακού συστήματος με τρόπο ώστε η Ρωσία να χάσει την ικανότητα να χειραγωγεί τις ενεργειακές προμήθειες προς την Ευρώπη» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαριστώντας όλους, όσοι βοήθησαν.

«Σήμερα και αύριο είναι ιδιαίτερα σημαντικές ημέρες για την ευρωπαϊκή διπλωματία μας. Δόξα στην Ουκρανία!» καταλήγει στην ανάρτησή του ο Ουκρανός πρόεδρος.

Νωρίτερα η υπουργός Εξωτερικών της Ιρλανδίας, Έλεν ΜακΈντι, επιβεβαίωσε ότι η Ουγγαρία απέσυρε το βέτο της στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ για την Ουκρανία.

Σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, δήλωσε πως «χαιρετίζω την επιβεβαίωση της Ουγγαρίας στην Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (Coreper) ότι θα άρει το μπλοκάρισμα στο δάνειο των 90 δισ. ευρώ, παράλληλα με την ετοιμότητα τόσο της Ουγγαρίας όσο και της Σλοβακίας να άρουν το βέτο στο 20ό πακέτο κυρώσεων. Αυτό είναι ένα θετικό και εποικοδομητικό βήμα προς τα εμπρός που υπογραμμίζει την κοινή μας δέσμευση για ενότητα, αλληλεγγύη και αποφασιστική δράση σε μια κρίσιμη στιγμή. Προσβλέπω στην επίσημη επιβεβαίωση μέσω γραπτών διαδικασιών του Συμβουλίου και στη συνεχή στενή συνεργασία για την προώθηση των κοινών ευρωπαϊκών μας προτεραιοτήτων».

Η Coreper είναι η Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων, όπου οι πρέσβεις της ΕΕ συναντώνται για να συζητήσουν τα ζητήματα πριν αυτά εγκριθούν επίσημα από τους εθνικούς ηγέτες τους.

