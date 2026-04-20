Αξιωματούχος του ΟΗΕ προειδοποιεί για τους κινδύνους της ρητορικής Τραμπ εναντίον του Ιράν.

Τα 2 δισεκατομμύρια δολάρια την εβδομάδα που ξοδεύει ο Ντόναλντ Τραμπ για τον απερίσκεπτο πόλεμό του στο Ιράν θα μπορούσαν να είχαν χρηματοδοτήσει τη διάσωση περισσοτέρων από 87 εκατομμύρια ανθρώπινων ζωών, δήλωσε ο Τομ Φλέτσερ, επικεφαλής του γραφείου Ανθρωπιστικών Υποθέσεων του ΟΗΕ.

Παράλληλα, προειδοποίησε ότι η κανονικοποίηση της βίαιης ρητορικής- όπως οι απειλές για επιστροφή του Ιράν στην Εποχή του Λίθου με τους βομβαρδισμούς- είναι πολύ επικίνδυνη, καθώς ενθαρρύνει κάθε επίδοξο αυταρχικό ηγέτη» να χρησιμοποιήσει παρόμοιες τακτικές.

«Για κάθε ημέρα αυτής της σύγκρουσης δαπανώνται 2 δισεκατομμύρια δολάρια. Ο συνολικός στόχος μου σε ένα σχέδιο για τη διάσωση 87 εκατομμυρίων ανθρωπίνων ζωών είναι 23 δισεκατομμύρια. Θα μπορούσαμε να το είχαμε χρηματοδοτήσει σε λιγότερο από δύο εβδομάδες αυτού του απερίσκεπτου πολέμου. Τώρα, φυσικά, δεν μπορούμε», είπε σε ομιλία του στο Chatham House, στο Λονδίνο, ο Φλέτσερ, πρώην διπλωμάτης της Βρετανίας και σύμβουλος πρωθυπουργών της χώρας για ζητήματα Εξωτερικής Πολιτικής.

«Η άποψη ότι ξαφνικά είναι ΟΚ να λες “θα ανατινάξουμε πράγματα, θα σας επιστρέψουμε στην Εποχή του Λίθου με βομβαρδισμούς, θα καταστρέψουμε τον πολιτισμό σας”- η κανονικοποίηση της ρητορικής αυτού του είδους», τόνισε, επικρίνοντας ουσιαστικά τις δημόσιες τοποθετήσεις του Ντόναλντ Τραμπ.

«Δίνει περισσότερη ελευθερία σε άλλους επίδοξους αυταρχικούς ηγέτες σε όλο τον κόσμο να χρησιμοποιούσουν τέτοιου είδους ρητορική και τακτική, βάζοντας στο στόχαστρο πολιτικές υποδομές και αμάχους με τρόπο που παραβιάζει εντελώς το διεθνές δίκαιο», πρόσθεσε.

«Ας τελειώσει πραγματικά πολέμους ο Τραμπ»

Αν ο Τραμπ «τερματίσει 14 πολέμους, φέρτε τα Νόμπελ Ειρήνης», είπε σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο Φλέτσερ. «Αλλά, ας τερματίσει πραγματικά τους πολέμους, αντί να μιλάει για τον τερματισμό τους», παρατήρησε.

Οι σχέσεις του ΟΗΕ με την κυβέρνηση Τραμπ έχει πολλά σκαμπανεβάσματα δήλωσε, αλλά έχει γίνει κάποια πρόοδος προκειμένου να πειστεί η ομάδα του Αμερικανού προέδρου πως ο Οργανισμός «δεν είναι ένα μάτσο woke, ανίκανων, άχρηστων, εξαντλημένων γραφειοκρατών».

Ο Φλέτσερ υπογράμμισε ότι υπάρχει διαφορά ανάμεσα στην πολιτική και την κτηματομεσιτική δεινότητα, σημειώνοντας ότι οι περισσότεροι άνθρωποι από την κυβέρνηση Τραμπ με τους οποίους συνεργάζεται προέρχονται από τον χώρο των ακινήτων. Στην πολιτική «η χειραψία έρχεται στο τέλος, αφού κάνεις όλη τη δουλειά», είπε. Αντίθετα, οι άνθρωποι των κτηματομεσιτικών ξεκινούν με τη χειραψία και όλα εξαρτώνται από το αν μπορούν να εμπιστευτούν κάποιον. «Ενδιαφέρονται λιγότερο για τους θεσμούς, οπότε, δεν θα σε βοηθήσει η σημαία του ΟΗΕ», πρόσθεσε.

Στους ανθρώπους της πολιτικής αρέσει η σιγουριά, η σταθερότητα και η τάξη. «Η κυβέρνηση Τραμπ πιστεύει ότι η αταξία είναι πιο αποτελεσματική. Νομίζουν ότι θα πετύχουν περισσότερα αν είναι απρόβλεπτοι, αιφνιδιάζοντας τον αντίπαλο και τον φίλο σου», κατέληξε.

Πηγή: Guardian