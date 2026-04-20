Η ανάρτηση του Ιρανού προέδρου αφήνει αιχμές για τις κινήσεις των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, ενώ αβέβαιο παραμένει το μέλλον των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ.

Για βαθιά δυσπιστία προς τις ΗΠΑ κάνει λόγο σε ανακοίνωσή του ο Ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν καθώς παραμένει αμφίβολο το αν τελικά θα παραστεί στον δεύτερο γύρο των συνομιλιών στο Ισλαμαμπάντ η ιρανική αντιπροσωπεία.

«Η τήρηση των υποχρεώσεων αποτελεί λογική βάση για κάθε είδους διάλογο. Πέρα από την βαθιά ιστορική δυσπιστία που υπάρχει στο Ιράν απέναντι στο ιστορικό της συμπεριφοράς και της δράσης της κυβέρνησης των ΗΠΑ, η μη εποικοδομητική και αντιφατική στάση των υπευθύνων των ΗΠΑ τις τελευταίες ημέρες κρύβει ένα πικρό μήνυμα: επιθυμούν την παράδοση του Ιράν. Ο λαός του Ιράν δεν υποτάσσεται στην βία» αναφέρει σε ανάρτησή του ο Μασούντ Πεζεσκιάν.

{https://x.com/drpezeshkian/status/2046251254738043375}

Η ανάρτηση του Ιρανού προέδρου αφήνει αιχμές για τις κινήσεις των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της εκεχειρίας, μετά το αμερικανικό ρεσάλτο σε ιρανικό πλοίο αλλά και τις εμπρηστικές δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ ότι εάν η εκεχειρία με το Ιράν λήξει την Τρίτη, «τότε θα αρχίσουν να εκρήγνυνται πολλές βόμβες». Ο Τραμπ ανακοίνωσε νωρίτερα πως σήμερα θα υπογραφεί συμφωνία με το Ιράν.

Ο Τραπ δήλωσε νωρίτερα ότι ο Τζέι Ντι Βανς και η αμερικανική αντιπροσωπεία οδεύουν προς το Ισλαμαμπάντ και ότι αναμένεται να φθάσουν εκεί το βράδυ. Ωστόσο, τα αμερικανικά Μέσα που επικαλούνται πηγές καλά πληροφορημένες επισημαίνουν ότι ο Αμερικανός αντιπρόεδρος δεν έχει αναχωρήσει ακόμα από τις ΗΠΑ. Ακόμα και ο Λευκός Οίκος έχει αναφέρει ότι θα αναχωρήσει μεν [σύντομα» χωρίς να δίνει χρονοδιάγραμμα.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν δηλώνει θετικό στη συμμετοχή του σε έναν δεύτερο γύρο ειρηνευτικών συνομιλιών αλλά δεν υπάρχει καμία επίσημη απάντηση ότι θα παραστεί.