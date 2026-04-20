Σύμφωνα με τα ΜΜΕ της Β.Καρολίνας, υπάρχουν αναφορές για τουλάχιστον 2 νεκρούς και αρκετούς τραυματίες.

Πυροβολισμοί σημειώθηκαν το απόγευμα της Δευτέρας, 20/04, σε πάρκο κοντά σε Γυμνάσιο στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ, σημαίνοντας συναγερμό στις Αρχές.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε στο πάρκο Λέινμπαχ στο Γουίνστον Σάλεμ της Β.Καρολίνας, σε κοντινή απόσταση από το Γυμνάσιο Τζέφερσον. Οι πυροβολισμοί φαίνεται να είναι αποτέλεσμα συμπλοκής που ξέσπασε στο πάρκο, χωρίς να έχουν κάποια σχέση με το σχολείο.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία του Γουίνστον Σάλεμ, από την αρχική έρευνα προκύπτει μια προγραμματισμένη συμπλοκή μεταξύ δύο νεαρών, η οποία οδήγησε στους πυροβολισμούς. Η αστυνομία δήλωσε ότι «πολλά άτομα άρχισαν να πυροβολούν το ένα εναντίον του άλλου» μετά την κλιμάκωση της κατάστασης, και υπάρχουν αρκετά θύματα, με κάποια εξ΄αυτών νεαρής ηλικίας. Ο ακριβής αριθμός των θυμάτων δεν είναι γνωστός αυτή τη στιγμή.

Αρκετοί δρόμοι παραμένουν κλειστοί, καθώς επί ποδός βρίσκονται ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Παράλληλα, έχουν αναπτυχθεί και μη-επανδρωμένα εναέρια μέσα, προκειμένου να εντοπιστούν οι ύποπτοι.