Οι διεθνείς αγορές ενέργειας κινούνται σε έντονα ανοδική τροχιά, καθώς οι τιμές του πετρελαίου καταγράφουν σημαντική άνοδο στις συναλλαγές της Δευτέρας, μετά τη νέα επιδείνωση της έντασης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Τα συμβόλαια του αμερικανικού αργού πετρελαίου ενισχύονται κατά 6% και κινούνται κοντά στα 90 δολάρια το βαρέλι, ενώ το Μπρέντ πλησιάζει εκ νέου τα 96 δολάρια, αντανακλώντας την έντονη ανησυχία για διαταραχές στην παγκόσμια προσφορά.

Η άνοδος καταγράφεται μετά τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου, όταν επιθέσεις σε εμπορικά πλοία και στρατιωτικές ενέργειες στην περιοχή κλιμάκωσαν την ήδη εύθραυστη κατάσταση.

Οι δύο πλευρές αλληλοκατηγορούνται για παραβίαση της εκεχειρίας, ενώ η επαναφορά περιορισμών στη ναυσιπλοΐα εντείνει τους φόβους για σοβαρή διαταραχή στη διέλευση ενεργειακών φορτίων από ένα πέρασμα που διακινεί περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου πετρελαίου.

Παράλληλα, η αβεβαιότητα γύρω από τις διπλωματικές εξελίξεις επιβαρύνει περαιτέρω το κλίμα. Οι συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης παραμένουν στον αέρα, με το Ιράν να εμφανίζεται απρόθυμο να συμμετάσχει σε νέο γύρο διαπραγματεύσεων, γεγονός που ενισχύει την ανησυχία των αγορών για περαιτέρω κλιμάκωση.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η αγορά πετρελαίου βρίσκεται διαρκώς σε καθεστώς αυξημένης μεταβλητότητας, με τις τιμές να επηρεάζονται άμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις και τις αντικρουόμενες δηλώσεις των δύο πλευρών, ενώ ο κίνδυνος νέων διαταραχών στην εφοδιαστική αλυσίδα παραμένει ιδιαίτερα υψηλός.