Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε το σοβαρό ατύχημα.

Βαρύ μεταγωγικό – στρατιωτικό ελικόπτερο CH-47 συνετρίβη τα ξημερώματα της Τετάρτης (22.04.2026) στην Τουρκία με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 5 άνθρωποι.

Το υπουργείο Άμυνας της Τουρκίας ανακοίνωσε το σοβαρό ατύχημα, λέγοντας πως το στρατιωτικό ελικόπτερο συνετρίβη στην Άγκυρα κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης και χωρίς να υπάρξουν θύματα.

Δεν έχουν προσδιοριστεί ακόμη τα αίτια του ατυχήματος και οι έρευνες των αρχών είναι σε πλήρη εξέλιξη.

