«Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν μπορεί να κάνει χρήση των πυρηνικών του δικαιωμάτων, αλλά δεν λέει ποιο είναι το έγκλημα», τονίζει.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει καμία αιτιολόγηση να στερήσει από το Ιράν τα πυρηνικά του δικαιώματα, δήλωσε σήμερα ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, την ώρα που Ουάσινγκτον και Τεχεράνη συνεχίζουν να διαφωνούν αναφορικά με το πυρηνικό πρόγραμμα της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Ο Τραμπ λέει ότι το Ιράν δεν μπορεί να κάνει χρήση των πυρηνικών του δικαιωμάτων, αλλά δεν λέει ποιο είναι το έγκλημα. Ποιος είναι αυτός που θα στερήσει από ένα έθνος τα δικαιώματά του;» τόνισε ο Πεζεσκιάν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA.

Υπενθυμίζεται ότι το Ιράν έλαβε «νέες προτάσεις» των ΗΠΑ ενόψει συνομιλιών με στόχο τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, όπως έγινε χθες γνωστό από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, που προσθέτει πως οι Ιρανοί διαπραγματευτές δεν θα κάνουν «κανέναν συμβιβασμό».

«Τις τελευταίες ημέρες, κατά τη διάρκεια της παρουσίας στην Τεχεράνη του διοικητή των πακιστανικών ενόπλων δυνάμεων, που ενήργησε ως μεσολαβητής, οι Αμερικανοί παρουσίασαν νέες προτάσεις. Το Ιράν τις εξετάζει αυτή τη στιγμή και δεν έχει ακόμη απαντήσει», ανέφερε αυτό το όργανο, όπως μεταδίδει το πρακτορείο ειδήσεων Irna.

Νωρίτερα, το Ιράν είπε πως εντείνει τον έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ, προειδοποιώντας τους ναυτικούς πως η σημαντική αυτή θαλάσσια οδός έχει εκ νέου αποκλειστεί, όμως ο Ντόναλντ Τραμπ είπε πως η Τεχεράνη δεν θα μπορούσε να εκβιάσει τις ΗΠΑ κλείνοντας το στρατηγικής σημασίας πέρασμα.