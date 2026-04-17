Τα πυρηνικά και η τύχη του ουρανίου θα κρίνουν τις συνομιλίες ΗΠΑ - Ιράν.

Νέες διαστάσεις στον καταιγιστικό ρυθμό των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ βάζει η Τεχεράνη, η οποία δηλώνει ότι τα επόμενα βήματα μεταξύ των δύο χωρών θα περιλαμβάνουν τη συμφωνία για ένα πλαίσιο διαπραγματεύσεων - όχι για μια τελική συμφωνία.

«Τα ζητήματα εμπλουτισμού ουρανίου και η τύχη του ουρανίου υψηλού βαθμού εμπλουτισμού πρόκειται να αποφασιστούν στις συνομιλίες» ανέφερε το βράδυ της Παρασκευής πηγή στο Aljazeera. Σημειώνεται ότι το Ιράν είχε θέσει 10 όρους για την έναρξη διαπραγματεύσεων, συμπεριλαμβανομένης της κατάστασης στον Λίβανο. Παράλληλα, υπήρξε μια σταθμισμένη αντίδραση στο Στενό του Ορμούζ, ανέφερε η πηγή, αναφερόμενη στο περιορισμένο, ελεγχόμενο άνοιγμα της θαλάσσιας κυκλοφορίας. Η ίδια πηγή πρόσθεσε ότι σε αυτό το στάδιο, βρισκόμαστε στην αρχή μιας διαδικασίας και όχι σε μια τελική συμφωνία.

Όλα είναι στον αέρα

Ο Χασάν Αχμαντιάν από την πλευρά του, αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Τεχεράνης, δηλώνει βέβαιος ότι «τίποτα» δεν έχει συμφωνηθεί μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν για το πυρηνικό ζήτημα, παρά τον ισχυρισμό του Τραμπ ότι οι ιρανικές αρχές θα παραδώσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο της χώρας.

«Μέχρι στιγμής, το πυρηνικό ζήτημα αποτελεί αντικείμενο συζήτησης», δήλωσε ο Αχμαντιάν. «Υπάρχουν προτάσεις από το Πακιστάν και ανταλλάσσονται απόψεις, αλλά δεν υπάρχει συμφωνία».

Ο Αχμαντιάν δήλωσε ότι η θέση του Ιράν είναι ότι σέβεται τη Συνθήκη για τη Μη Διάδοση των Πυρηνικών Όπλων και επιμένει ότι οι προσπάθειές του για εμπλουτισμό ουρανίου προορίζονται μόνο για πολιτικούς σκοπούς. Πρόσθεσε ότι η σιωπή της Τεχεράνης σχετικά με τους ισχυρισμούς του Τραμπ δεν ήταν απροσδόκητη, δεδομένου ότι η Παρασκευή είναι ημέρα αργίας στο Ιράν, ενώ αναμένει ότι η ηγεσία θα απαντήσει σύντομα με «τον δικό της τρόπο».

Το Ιράν διαψεύδει τον Τραμπ

Το Ιράν αργά το βράδυ της Παρασκευής διέψευσε κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς του Τραμπ ότι το ουράνιο θα μεταφερθεί στις ΗΠΑ. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν, Εσμαΐλ Μπακάι, δήλωσε στο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim πως «Το εμπλουτισμένο ουράνιο είναι τόσο ιερό για εμάς όσο και το ιρανικό έδαφος και δεν θα μεταφερθεί πουθενά υπό οποιεσδήποτε συνθήκες».

Ο Τραμπ επιμένει και δίνει χρονοδιάγραμμα για συμφωνία

Όσα αναφέρει η ιρανική πλευρά, διαψεύδουν κατά κόρον τις δηλώσεις Τραμπ. Σε τηλεφωνική συνέντευξη στο CBS ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε πως το Ιράν έχει «συμφωνήσει σε όλα» και θα συνεργαστεί με τις ΗΠΑ για την απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου του. Στο Reuters νωρίτερα είχε πει ότι το εμπλουτισμένο ουράνιο του Ιράν θα επιστρέψει στις ΗΠΑ με χαλαρούς ρυθμούς.

Επέμενε ότι η απομάκρυνση του εμπλουτισμένου ουρανίου δεν θα περιλαμβάνει χερσαία στρατεύματα. Όταν όμως ρωτήθηκε για το ποιος το θα ανακτήσει, η απάντησή του ήταν «ο λαός μας. Όχι. Όχι στρατεύματα», είπε. «Θα πάμε κάτω και θα το πάρουμε μαζί τους (με τους Ιρανούς) και μετά θα το φέρουμε πίσω. Θα το βάλουμε μαζί γιατί μέχρι τότε θα έχουμε μια συμφωνία και δεν υπάρχει λόγος για πόλεμο όταν υπάρχει συμφωνία. Σωστά; Αυτό είναι καλύτερο. Ο λαός μας, μαζί με τους Ιρανούς, θα συνεργαστούν για να το πάρουν (το ουράνιο). Και μετά θα το πάμε στις ΗΠΑ», είπε.

Ο Τραμπ δήλωσε ακόμα πως το Ιράν έχει συμφωνήσει να σταματήσει να υποστηρίζει τρομοκρατικές ομάδες, όπως η Χεζμπολάχ και η Χαμάς ενώ ερωτηθείς για το πότε θα ανακοινώσει τη συμφωνία, τόνισε ότι οι δύο πλευρές συναντώνται αυτό το Σαββατοκύριακο και ότι οι ΗΠΑ θα συνεχίσουν τον ναυτικό αποκλεισμό τους «μέχρι να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία».

Η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού με έδρα τη Μέση Ανατολή δημοσίευσε ένα βίντεο στο οποίο αναφέρει ότι οι δυνάμεις της παραμένουν «παρούσες», «σε εγρήγορση» και «έτοιμες».

Την ίδια ώρα ο Τραμπ διέψευσε δημοσίευμα του Axios που ανέφερε πως η κυβέρνηση Τραμπ συζητούσε την πιθανότητα αποδέσμευσης 20 δισ. δολαρίων σε παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία ως αντάλλαγμα για το πυρηνικό του απόθεμα.

Τα Στενά του Ορμούζ

Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής με ανάρτησή του στο Χ, ο Ιρανός ΥΠΕΞ, Αμπάς Αραγτσί ανακοίνωσε ότι για όσο διαρκεί η εκεχειρία Λιβάνου - Ισραήλ, ανοιγουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ για πλήρη διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων. Ο Τραμπ το επιβεβαίωσε και σύντομα προχώρησε σε μία παραληρηματική σωρεία αναρτήσεων. Ωστόσο η ομολογία του ότι δεν θα σταματήσει ο ναυτικός αποκλεισμός στο Στενό του Ορμούζ, προκάλεσε την αντίδραση της Τεχεράνης με τους Φρουρούς της Επανάστασης να διαμηνύουν πως αν δεν άρει τον αποκλεισμό, θα κλείσουν ξανά τα Στενά του Ορμούζ.

«Σε ευθυγράμμιση με την εκεχειρία στο Λίβανο, η διέλευση όλων των εμπορικών πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ κηρύσσεται πλήρως ανοιχτή για το υπόλοιπο διάστημα της εκεχειρίας, στη συντονισμένη διαδρομή όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τον Οργανισμό Λιμένων και Ναυτιλίας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν» ανέφερε ο Αμπάς Αραγτσί.

Στις αναρτήσεις του ο Τραμπ, περιχαρής, έκανε λόγο για μία «σπουδαία και λαμπρή ημέρα», επιτίθεται ξανά στο ΝΑΤΟ με υποτιμητικά σχόλια, μιλάει για εξαιρετικές σχέσεις με το Ιράν, συνεργασία με τον Λίβανο (εκτός Ισραήλ), ενώ απαγορεύει στον Νετανιάχου την όποια επίθεση στον Λίβανο, που θα έθετε σε κίνδυνο την 10ήμερη εκεχειρία που κομπάζει ότι κατάφερε, στο πλαίσιο των πολέμων που λήγει. Αυτός, κατά τον ίδιο, ήταν ο 10ος.

«Τώρα που η κατάσταση στο Στενό του Ορμούζ τελείωσε, δέχτηκα ένα τηλεφώνημα από το ΝΑΤΟ που με ρώτησαν αν χρειαζόμασταν βοήθεια. Τους είπα να μείνουν μακριά, εκτός αν θέλουν απλά να γεμίσουν τα πλοία τους με πετρέλαιο, Ήταν άχρηστο όταν (τον) χρειαζόμασταν, μια Χάρτινη Τίγρης!» επανέλαβε με περισσή περιφρόνηση ο Τραμπ.

Σε άλλη του ανάρτηση διαμήνυσε πως «Οι ΗΠΑ θα πάρουν όλη την πυρηνική «Σκόνη», που δημιουργήθηκε από τα μεγάλα μας Βομβαρδιστικά B2. Με κανένα τρόπο, μορφή ή σχήμα δεν θα υπάρξει ανταλλαγή χρημάτων. Αυτή η συμφωνία δεν υπόκειται σε καμία περίπτωση στον Λίβανο, αλλά οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν, ξεχωριστά, με τον Λίβανο και θα αντιμετωπίσουν την κατάσταση της Χεζμπολάχ με τον κατάλληλο τρόπο. Το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει πλέον τον Λίβανο. Τους το απαγορεύουν οι ΗΠΑ. Αρκετά πια!!!».

Σε ό,τι αφορά ωστόσο την ανταλλαγή χρημάτων, παρά τις αναρτήσεις Τραμπ, το Axios σε άρθρο του αναφέρει πως «οι ΗΠΑ και το Ιράν διαπραγματεύονται σχέδιο τριών σελίδων για τον τερματισμό του πολέμου και ανάμεσα στους υπό συζήτηση όρους είναι ότι η Ουάσινγκτον θα αποδεσμεύσει ιρανικά κεφάλαια ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αντάλλαγμα να παραχωρήσει η Τεχεράνη το απόθεμα εμπλουτισμένου ουρανίου που έχει».

Επέμεινε με δεύτερη ανάρτησή του ότι «αυτή η συμφωνία δεν συνδέεται, με κανέναν τρόπο, με τον Λίβανο, αλλά θα κάνουμε ξανά τον Λίβανο σπουδαίο» κατά το MAGA- Make Ammerica Great Again, τώρα ο Τραμπ λανσάρει το MLGA, Make Lebanon Great Again.

«Το Ιράν, με τη βοήθεια των ΗΠΑ, έχει αφαιρέσει ή αφαιρεί όλες τις θαλάσσιες νάρκες!» ανέφερε ο Ντόναλντ Τραμπ και ευχαρίστησε Κατάρ, τη Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν σε ξεχωριστές αναρτήσεις του.

Δεν σταμάτησε όμως εκεί. Ανακοίνωσε πως «Το Ιράν συμφώνησε να μην κλείσει ποτέ ξανά το Στενό του Ορμούζ. Δεν θα χρησιμοποιείται πλέον ως όπλο εναντίον του κόσμου!» κάτι το οποίος δεν έχει επιβεβαιωθεί ωστόσο από την άλλη πλευρά.

Φυσικά από τις αναρτήσεις του δεν λείπει και η σφοδρή κριτική στα «fake» κατά τον ίδιο, αμερικανικά Μέσα - NY Times και CNN, από τα οποία ζητάει να του πουν «μπράβο, για να κερδίσουν την εγκυρότητά τους».

Η ουσία ωστόσο είναι μία όπως πολύ ορθά παρατηρεί ο συντάκτης του Al Jazeera, Αλί Χασέμ: «Αυτό που βλέπουμε αυτή τη στιγμή μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ είναι ένας πόλεμος αφηγημάτων. Και οι δύο πλευρές χρησιμοποιούν ενεργά ανταγωνιστικές αφηγήσεις, με ανταγωνιστικούς ισχυρισμούς, ανεξάρτητα από το τι συμβαίνει πίσω από κλειστές πόρτες».

Με πληροφορίες του Al Jazeera/CBSNews/Reuters/Axios