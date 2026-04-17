Σε νέες του δηλώσεις στο Reuters, o Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε πως «θα κατέβουμε και θα ξεκινήσουμε τις εκσκαφές με μεγάλα μηχανήματα. Θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ».

Οι ΗΠΑ θα συνεργαστούν με το Ιράν για να ανακτήσουν το εμπλουτισμένο ουράνιο του και να το φέρουν στις ΗΠΑ, είπε ο Ντόναλντ Τραμπ στο Reuters.

«Θα το συγκεντρώσουμε. Θα πάμε με το Ιράν, με ωραίο, χαλαρό ρυθμό, και θα κατέβουμε και θα ξεκινήσουμε τις εκσκαφές με μεγάλα μηχανήματα. Θα το φέρουμε πίσω στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής συνέντευξης. Ο Τραμπ αναφέρθηκε στην «πυρηνική σκόνη» και πρόσθεσε ότι θα ανακτηθεί «πολύ σύντομα».

Η δηλώσεις του Τραμπ περί «πυρηνικής σκόνης» είναι μια αναφορά σε αυτό που πιστεύει ότι έχει παραμείνει μετά τον βομβαρδισμό των πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ τον Ιούνιο του 2025. Πιστεύεται ότι το Ιράν διαθέτει περισσότερες από 408 κιλά εμπλουτισμένου ουρανίου σε καθαρότητα έως και 60%. Το ζήτημα του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν παραμένει ένα από τα πιο ακανθώδη ζητήματα στις διαπραγματεύσεις ΗΠΑ - Ιράν.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι ένας από τους κύριους λόγους για τον πόλεμο ήταν να αποτρέψει το Ιράν από το να αποκτήσει πυρηνικά όπλα. Το Ιράν λέει ότι ο εμπλουτισμός ουρανίου, μια διαδικασία που παράγει καύσιμο για σταθμούς παραγωγής ενέργειας και πυρηνικές κεφαλές ανάλογα με τη διάρκειά της, προορίζεται αυστηρά για ειρηνική πολιτική χρήση.

Ο Τραμπ, εμφανώς ενθουσιασμένος με την προοπτική μιας συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα διατηρήσουν τον ναυτικό αποκλεισμό εναντίον του Ιράν μέχρι να οριστικοποιηθεί μια συμφωνία. «Νομίζω ότι η συμφωνία θα προχωρήσει πολύ γρήγορα. Τα πάμε πολύ καλά με το Ιράν», είπε και πρόσθεσε πως θα χρειαστούν περισσότερες συνομιλίες για να επιτευχθεί μια συμφωνία και ότι αυτές θα πραγματοποιηθούν «πιθανώς το Σαββατοκύριακο».

Σημείωσε ακόμα ότι «ίσως» πάει στην Ισλαμαμπάντ μόλις επιτευχθεί συμφωνία. «Δεν έχω πάρει (ακόμα) απόφαση», είπε.

Ο Τραμπ σημείωσε ακόμα πως οι ΗΠΑ συνεργάζονται με το Ιράν για την απομάκρυνση ναρκών από το Στενό του Ορμούζ. Απαντώντας σε μια αναφορά ότι οι ΗΠΑ εξετάζουν μια συμφωνία ουρανίου ύψους 20 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε μετρητά, ο Τραμπ αρνήθηκε ότι είναι αληθής: «Είναι εντελώς ψευδές. Δεν αλλάζουν χέρια χρήματα».

Με πληροφορίες του Reuters