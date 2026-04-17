Tόσο το Ισραήλ, όσο και η Χεζμπολάχ, εμφανίζονται ιδιαίτερα καχύποπτοι ο ένας απέναντι στον άλλον.

Με αμοιβαία καχυποψία υποδέχθηκαν την έναρξη της δεκαήμερης εκεχειρίας τόσο το Ισραήλ, όσο και Χεζμπολάχ, γεγονός που αποτυπώνεται στις πρώτες κινήσεις και δηλώσεις των δύο στρατοπέδων. Είναι σαφές πως η συμφωνία επετεύχθη μετά από πιέσεις που άσκησαν οι Ηνωμένες Πολιτείες στο Τελ Αβίβ και το Ιράν στην οργάνωση και όλοι στη Μέση Ανατολή αντιλαμβάνονται ότι μια «σπίθα» αρκεί για να φουντώσει εκ νέου η «πυρκαγιά».

Επιστρέφοντας στην «κανονικότητα»

Η νύχτα βρήκε τους πολίτες της Βηρυτού να πανηγυρίζουν την κατάπαυση του πυρός. Επί 50 ημέρες, ο Λίβανος έζησε μια πραγματική «κόλαση» από τα ισραηλινά πυρά, με αποκορύφωμα τον ανηλεή βομβαρδισμό της 8ης Απριλίου, που είχε ως αποτέλεσμα να σκοτωθούν περισσότεροι από 300 άνθρωποι και να τραυματιστούν, σχεδόν, 1.300.

Στο νότο, η κατάσταση ήταν τραγική για εβδομάδες. Συνεχή χτυπήματα από αέρος, μάχες σώμα με σώμα μέσα σε εγκαταλελειμμένες πόλεις και οι άμαχοι τα μεγαλύτερα θύματα. Δεκάδες σκοτώθηκαν, εκατοντάδες χιλιάδες έγιναν πρόσφυγες. Πλέον, οι κάτοικοι του Νοτίου Λιβάνου επιστρέφουν στις κατοικίες τους, με το στρατό να επισκευάζει κάποιες από τις γέφυρες που ανατίναξε το Ισραήλ. Στις πόλεις και τα χωριά τους, θα συναντήσουν μόνο ερείπια.

Από την άλλη πλευρά, στο Τελ Αβίβ, τα πράγματα δεν έχουν δείξει να αλλάζουν. Η ρουτίνα των κατοίκων έχει επιστρέψει από την ημέρα που υπεγράφη η εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και δεν θυμίζει σε τίποτα εμπόλεμη κατάσταση, με εξαίρεση τους στρατιώτες που κυκλοφορούν στους δρόμους και από το νυχτερινό ωράριο των καταστημάτων, που κλείνει τα πάντα περίπου τα μεσάνυχτα.

Η κατάσταση στο βόρειο Ισραήλ, ήταν διαφορετική όλο αυτό το διάστημα. Διότι μετά την εισβολή των ισραηλινών δυνάμεων στο νότιο Λίβανο, η Χεζμπολάχ απαντούσε με ντρόουνς και ρουκέτες στις πόλεις και τα χωριά της περιοχής.

Μέχρι και αργά το βράδυ Παρασκευής. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι ότι κατά τις δύο τα ξημερώματα, ήχησαν σειρήνες στον βορρά του Ισραήλ, με τον συναγερμό να αποδεικνύεται, ευτυχώς, λανθασμένος.

«Με το δάχτυλο στη σκανδάλη» η Χεζμπολάχ

Πάντως, τόσο το Ισραήλ, όσο και η Χεζμπολάχ, εμφανίζονται ιδιαίτερα καχύποπτοι ο ένας απέναντι στον άλλον. Ο IDF έχει ξεκαθαρίσει ότι θα παραμείνει εντός του λιβανέζικου εδάφους, σε βάθος δέκα χιλιομέτρων. Με απλά λόγια, αρκετοί στον Λίβανο πιστεύουν ότι πρόκειται για «πρόβα κατοχής».

Ανάμεσα τους και η Χεζμπολάχ, όπου αναφέρει ότι κρατάει «το δάχτυλό της στη σκανδάλη» σε περίπτωση ισραηλινών παραβιάσεων της εκεχειρίας που τέθηκε σε ισχύ κατά τη διάρκεια της νύχτας. Σε ανακοίνωσή της ανέφερε «οι μαχητές θα κρατήσουν το δάχτυλό τους στη σκανδάλη επειδή είναι επιφυλακτικοί απέναντι στην προδοσία του εχθρού».

Την ίδια και σκληρότερη ρητορική, ακολούθησε ο Ισραηλινός υπουργός Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, που υποστήριξε πως η 10ήμερη εκεχειρία είναι «προσωρινή», ότι o IDF δεν αποσύρεται από εδάφη στον Λίβανο και ότι οι υπόλοιπες αποστολές του Ισραήλ σε αυτή τη χώρα θα ολοκληρωθούν, με βία εάν χρειαστεί.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις κατέχουν και θα συνεχίσουν να κατέχουν όλες τις περιοχές που έχουν εκκαθαρίσει και καταλάβει», δήλωσε χαρακτηριστικά, συμπληρώνοντας πως «ο χερσαίος ελιγμός στον Λίβανο και οι επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ σε όλο τον Λίβανο έχουν επιτύχει πολλά επιτεύγματα, αλλά δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί».