Στο μικροσκόπιο η ιμπογκαΐνη για τη θεραπεία μετατραυματικού στρες.

Ένα ψυχεδελικό φάρμακο που χρησιμοποιείται σε ορισμένες χώρες για τη θεραπεία της διαταραχής μετατραυματικού στρες αναμένεται να εξεταστεί πιο προσεκτικά από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ως προς την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητά του, σύμφωνα με πηγές που μίλησαν στο CBS News.

Ο Λευκός Οίκος καταρτίζει εκτελεστικό διάταγμα που θα σηματοδοτεί την πρόθεση της κυβέρνησης Τραμπ να προχωρήσει περαιτέρω την έρευνα στις ΗΠΑ για ένα φάρμακο που ονομάζεται ιμπογκαΐνη. Η ιμπογκαΐνη, μια φυσική ουσία που προέρχεται από έναν θάμνο της Αφρικής, χρησιμοποιείται για τη θεραπεία της κατάθλιψης, του άγχους, των εξαρτήσεων, της διαταραχής μετατραυματικού στρες και των εγκεφαλικών τραυματισμών.

Επειδή είναι παράνομη στις Ηνωμένες Πολιτείες, Αμερικανοί ταξιδεύουν σε μη ρυθμιζόμενες κλινικές, συχνά στο Μεξικό ή την Καραϊβική, για να λάβουν το φάρμακο. Η κυβέρνηση Τραμπ δεν σχεδιάζει προς το παρόν να επαναταξινομήσει το φάρμακο για ιατρική χρήση — θα παραμείνει στην Κατηγορία Ι. Ο πρόεδρος Τραμπ σκοπεύει να υπογράψει το εκτελεστικό διάταγμα ακόμη και μέσα στην εβδομάδα, σύμφωνα με δύο από τις πηγές. Εκπρόσωποι του Λευκού Οίκου δεν προχώρησαν άμεσα σε σχόλιο.

Η πρωτοβουλία για την ιμπογκαΐνη στοχεύει στο να ανοίξει τον δρόμο για ομοσπονδιακή χρηματοδότηση περαιτέρω ερευνών σχετικά με την αποτελεσματικότητά της στη διαταραχή μετατραυματικού στρες και τους τραυματικούς εγκεφαλικούς τραυματισμούς, ιδιαίτερα σε βετεράνους, ανέφεραν αρκετές πηγές.

Η εκπομπή «60 Minutes» είχε παρουσιάσει πέρυσι μια ομάδα εννέα Αμερικανών βετεράνων που ταξίδεψαν σε ένα απομακρυσμένο χωριό κοντά στο Πουέρτο Βαγιάρτα στο Μεξικό, για μια εβδομαδιαία ψυχεδελική θεραπεία προκειμένου να αντιμετωπίσουν παρεμβατικές αναμνήσεις.

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας.

Το Τέξας έχει προχωρήσει σε σημαντικές ενέργειες για τη μελέτη της ιμπογκαΐνης. Ο κυβερνήτης Γκρεγκ Άμποτ υπέγραψε πέρυσι νομοσχέδιο που εγκρίνει 50 εκατομμύρια δολάρια για έρευνα.

Αξιωματούχοι της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσαν ότι η ιατρική έρευνα για την ιμπογκαΐνη βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, αλλά η κυβέρνηση θέλει να διαπιστώσει αν πρόκειται για «θαυματουργό φάρμακο χωρίς βάση» ή για μια πραγματική θεραπεία.

Ως ουσία Κατηγορίας Ι, η ιμπογκαΐνη κατατάσσεται σήμερα από τη Δίωξη Ναρκωτικών (DEA) μαζί με την ηρωίνη, το ecstasy και άλλες ουσίες που «δεν έχουν αποδεκτή ιατρική χρήση και παρουσιάζουν υψηλό δυναμικό κατάχρησης». Δεν είναι σαφές πώς η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα διευκολύνει περαιτέρω την έρευνα — οι στρατηγικές εξακολουθούν να συζητούνται σε εσωτερικό επίπεδο.

Ερευνητές εκτιμούν ότι η ιμπογκαΐνη θα μπορούσε στο μέλλον να καλύψει ένα κενό στη θεραπεία των εξαρτήσεων, ιδιαίτερα από οπιοειδή, ωστόσο απαιτούνται περισσότερες μεγάλης κλίμακας κλινικές δοκιμές πριν θεωρηθεί ασφαλής ή αποτελεσματική. Τα μέχρι στιγμής επιστημονικά δεδομένα βασίζονται κυρίως σε μικρές παρατηρητικές μελέτες και δοκιμές χωρίς ομάδα ελέγχου. Μόνο μία διπλά τυφλή, τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή με εικονικό φάρμακο έχει ολοκληρωθεί, ενώ πιο προχωρημένες μελέτες βρίσκονται τώρα σε εξέλιξη.

Ο σοβαρότερος κίνδυνος αφορά την καρδιά. Η ιμπογκαΐνη μπορεί να προκαλέσει επικίνδυνες διαταραχές του καρδιακού ρυθμού, οι οποίες ενδέχεται να είναι θανατηφόρες. Ανασκόπηση του 2023 σε 24 μελέτες με 705 άτομα έδειξε ότι, παρότι μειώνει τα συμπτώματα στέρησης και την επιθυμία για ουσίες, η τοξικότητα για την καρδιά και ο κίνδυνος θανάτου προκαλούν ανησυχία. Τουλάχιστον 27 άνθρωποι έχουν πεθάνει μετά από χρήση ιμπογκαΐνης, σύμφωνα με την ίδια αναφορά.

Σε μικρή μελέτη με 30 βετεράνους που έλαβαν ιμπογκαΐνη σε συνδυασμό με ενδοφλέβιο μαγνήσιο για προστασία της καρδιάς, δεν καταγράφηκαν σοβαρά καρδιακά επεισόδια. Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε από το Stanford Medicine, έδειξε μείωση των συμπτωμάτων PTSD, άγχους και κατάθλιψης. Ωστόσο, λόγω του μικρού δείγματος και της απουσίας ομάδας ελέγχου, δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για ασφαλή συμπεράσματα.

Οι διεθνείς κλινικές όπου καταφεύγουν σήμερα Αμερικανοί λειτουργούν χωρίς αμερικανική ρυθμιστική εποπτεία, χωρίς τυποποιημένους ελέγχους καρδιάς, χωρίς υποχρεωτική παρακολούθηση και χωρίς υποχρέωση αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.