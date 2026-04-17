Ένα νέο βίντεο ιρανικής προπαγάνδας παρουσιάζει τον Ντόναλντ Τραμπ ως χαρακτήρα... Minion. Το αποτέλεσμα είναι αρκετά απολαυστικό.

Στην προσπάθειά του να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ, ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε Minion - σε ένα βίντεο που δημιουργήθηκε με τεχνητή νοημοσύνη και δημοσιεύθηκε από την πρεσβεία του Ιράν στη Ρωσία.

Η ανάρτηση στο X, που δημοσιεύθηκε το βράδυ της Τετάρτης, έρχεται εν μέσω του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών από την Κυριακή, αλλά και νέων απειλών μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, που επιβαρύνουν περαιτέρω τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός.

Το βίντεο δείχνει μια εκδοχή του Τραμπ ως Minion να επιπλέει πάνω σε μια ξύλινη σχεδία και να δηλώνει ότι μέχρι να ανοίξει τα μάτια του και να μετρήσει μέχρι το τρία, τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να έχουν ανοίξει.

Όταν δεν συμβαίνει τίποτα και το στενό φαίνεται να παραμένει κλειστό, ο Τραμπ εμφανίζεται να πηδάει από χαρά μαζί με φιγούρες Minion που αναπαριστούν τον Βρετανό πρωθυπουργό Σερ Κιρ Στάρμερ, τον πρόεδρο της Γαλλίας Εμανουέλ Μακρόν, τον πρόεδρο των ΗΑΕ Σεΐχη Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ αλ Ναχιάν και τον βασιλιά του Μπαχρέιν Χαμάντ μπιν Ίσα αλ Χαλίφα, οι οποίοι στέκονται πάνω σε μια δεύτερη ξύλινη σχεδία.

Όμως οι πανηγυρισμοί των Minion-ηγετών διακόπτονται όταν ένας Ιρανός αξιωματούχος, επίσης απεικονισμένος ως Minion, πατά ένα μεγάλο κόκκινο κουμπί, ενεργοποιώντας ταινίες προειδοποίησης που πέφτουν πάνω από τα Στενά του Ορμούζ και τα μπλοκάρουν.

{https://x.com/IranembinRussia/status/2044510601423294478}

«Εντάξει, θα το φτιάξω τώρα. Θα μετρήσω μέχρι το πέντε», λέει ο Τραμπ, μετρώντας ακόμη και μέχρι το 4,75 καθώς το στενό παραμένει κλειστό.

Με την εντολή του, ο χαμογελαστός Ιρανός αξιωματούχος πατά ξανά το κουμπί, προκαλώντας την πτώση περισσότερων προειδοποιητικών ταινιών πάνω από το στενό θαλάσσιο πέρασμα.

Ο αξιωματούχος στη συνέχεια γελά ικανοποιημένος, ενώ ο Τραμπ και οι σύμμαχοί του εμφανίζονται απογοητευμένοι.

Ο Τραμπ επιμένει: «Εντάξει, θα το φτιάξω τώρα. Αν μετρήσω μέχρι το 10, το Ορμούζ θα είναι σίγουρα ανοιχτό», με τους συμμάχους του να αντιδρούν στο τέλος του βίντεο λέγοντας: «Τι κάνεις; Αυτό είναι τρέλα. Σταμάτα το». Η λεζάντα γράφει:

«Μετρώντας αντίστροφα τρεις φορές για να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ. Trampinions».