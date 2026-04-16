Έξι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και οι τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση. Τι ερευνάται για το κίνητρο του δράστη.

Σοκ έχει προκαλέσει στην Τουρκία το μακελειό σε δημοτικό σχολείο στην επαρχία Καχραμάνμαρας, μόλις μία ημέρα μετά την ένοπλη επίθεση σε άλλο λύκειο της χώρας.

Σύμφωνα με την ενημέρωση που παραχώρησε την Τετάρτη ο υπουργός Εσωτερικών Μουσταφά Τσιφτσί, «την ώρα που τα παιδιά αποχωρούσαν από το σχολείο, ένας 14χρονος μαθητής της 8ης τάξης, ο οποίος φοιτούσε κι ο ίδιος στο ίδιο σχολείο ως απογευματινός, εισήλθε σε δύο αίθουσες διδασκαλίας με όπλα που είχε φέρει από το σπίτι του και διέπραξε σφαγή πυροβολώντας αδιακρίτως. Ως αποτέλεσμα του περιστατικού, έχουμε 9 νεκρούς. Οι οκτώ ήταν μαθητές και ο ένας εκπαιδευτικός. Επιπλέον, υπάρχουν 13 τραυματίες. Οι έξι από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε μονάδα εντατικής θεραπείας και οι τρεις βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση».

Ο δράστης του χθεσινού μακελειού είναι νεκρός, διευκρίνισε χθες ο κυβερνήτης της επαρχίας Καχραμάνμαρας, Μουκερέμ Ουνλιέρ, χωρίς να είναι σε θέση να διευκρινίσει αν «επρόκειτο για αυτοκτονία» ή αν ο θάνατός του οφειλόταν «στο χάος» που επικράτησε.

«Ο μαθητής έφθασε στο σχολείο με τα όπλα - που φέρονται να ανήκουν στον πατέρα του - στο σακίδιό του». Κατόπιν «μπήκε σε δυο αίθουσες κι άρχισε να ρίχνει αδιακρίτως», δήλωσε ο Ουνλιέρ - την επομένη παρόμοιας ενέργειας, με δεκαέξι τραυματίες, σε λύκειο κάπου 200 χιλιόμετρα ανατολικά.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με εικόνα του Έλιοτ Ρότζερ στο WhatsApp

Η τουρκική αστυνομία υποστήριξε πως «υλικό που κατασχέθηκε κατά τις έρευνες στην κατοικία του δράστη και στο όχημα του πατέρα του (...) αναλύεται αυτή τη στιγμή», ενώ «σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν, δεν διαπιστώνεται καμιά σχέση με τρομοκρατία. Πρόκειται κατά τα φαινόμενα για μεμονωμένο περιστατικό».

«Τα πρώτα στοιχεία της έρευνας έδειξαν ότι ο δράστης χρησιμοποιούσε στο προφίλ του στο WhatsApp εικόνα η οποία παρέπεμπε στον Έλιοτ Ρότζερ, που διέπραξε επίθεση στις ΗΠΑ το 2014», σημειώνει η ίδια ανακοίνωση.

Ο Έλιοτ Ρότζερ διέπραξε σφαγή στο Ίσλα Βίστα, στην Καλιφόρνια, το 2014. Ο νεαρός είχε σκοτώσει έξι ανθρώπους σε πανεπιστημιούπολη στη Σάντα Μπάρμπαρα, προτού αυτοκτονήσει κι εξηγούσε σε βίντεο που μαγνητοσκόπησε πριν από το μακελειό πως θα διέπραττε την επίθεση εν είδει «τιμωρίας» γυναικών που τον απέρριψαν.

Αυτού του είδους τα βίαια επεισόδια είναι γενικά σπάνια στην Τουρκία, παρότι σύμφωνα με εκτιμήσεις τουρκικού ιδρύματος κυκλοφορούν δεκάδες χιλιάδες όπλα στη χώρα - τα περισσότερα αδήλωτα και παράνομα.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο πατέρας του νεαρού - πρώην αστυνομικός επιθεωρητής - συνελήφθη και κρατείται, κατά την ίδια πηγή.

Με πληροφορίες από Anadolu, AFP