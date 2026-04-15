Ανάμεσα στους εθελοντές είναι και ο ιρανός πρόεδρος, Μασούντ Πεζεσκιάν.

Περισσότεροι από 26 εκατομμύρια πολίτες έχουν προσφερθεί για εθελοντική στράτευση, ανταποκρινόμενοι στην εκστρατεία «Θυσίασε τη ζωή σου», παρά το γεγονός ότι η εκεχειρία του Ιράν με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ παραμένει σε ισχύ, αν και εύθραυστη.

Σύμφωνα με το κρατικό ραδιόφωνο, οι εθελοντές αναμένεται να πλαισιώσουν τους Φρουρούς της Επανάστασης και τα υπόλοιπα σώματα των ενόπλων δυνάμεων του Ιράν, ενώ σχεδιάζεται επίσης η δημιουργία ανθρώπινων αλυσίδων για την προστασία εγκαταστάσεων στρατηγικής σημασίας που ενδέχεται να βρεθούν στο στόχαστρο επιθέσεων.

Ο πληθυσμός του Ιράν ανέρχεται σε περίπου 93 εκατομμύρια κατοίκους. Όπως μεταδίδει το IRIB, ανάμεσα στους εθελοντές είναι ο πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν, ο πρόεδρος του κοινοβουλίου Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, αξιωματούχοι, υπουργοί, αθλητές και καλλιτέχνες.