Αισιοδοξία για νέο γύρο συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν.

Οι διπλωματικές προσπάθειες για νέο γύρο συνομιλιών ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν συνεχίστηκαν την Τετάρτη, καθώς ο αρχηγός του πακιστανικού στρατού, Ασίμ Μουνίρ, που έχει αναδειχθεί σε βασικό συνομιλητή μεταξύ των δύο πλευρών, βρέθηκε στην Τεχεράνη.

Ο Λευκός Οίκος εξέφρασε αισιοδοξία για μια συμφωνία, αλλά ξεκαθάρισε πως η Ουάσινγκτον δεν έχει ζητήσει παράταση της κατάπαυσης πυρός, που εκπνέει στις 22 Απριλίου. «Δεν είναι αλήθεια. Εμπλεκόμαστε στις συνομιλίες, που είναι εποικοδομητικές και συνεχίζονται», δήλωσε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ. «Νιώθουμε καλά για τις προοπτικές μιας συμφωνίας. Προφανώς, είναι προς το συμφέρον του Ιράν να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του προέδρου», συμπλήρωσε. Εξάλλου, δήλωσε ότι αν γίνει δεύτερος γύρος συνομιλιών, πιθανότατα θα πραγματοποιηθεί στο Ισλαμαμπάντ. Αξιωματούχοι από το Πακιστάν, το Ιράν και χώρες του Κόλπου επίσης ανέφεραν ότι οι δύο πλευρές θα μπορούσαν να επιστρέψουν στο Ισλαμαμπάντ τις επόμενες ημέρες.

Η επίσκεψη Μουνίρ στο Ιράν

Το CNN χαρακτηρίζει σημαντικό βήμα προόδου στις διπλωματικές προσπάθειες για νέες συνομιλίες την επίσκεψη του Ασίμ Μουνίρ στην Τεχεράνη, όπου συναντήθηκε με τον υπουργό Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγτσί. Η παρουσία του αρχηγού του πακιστανικού στρατού, όπως και του υπουργού Εσωτερικών της χώρας, Μοσίν Νακβί, δείχνει το επίπεδο διπλωματικής επιρροής που ασκεί το Ισλαμαμπάντ, σε μια προσπάθεια να πείσει την Τεχεράνη να επιστρέψει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, σχολιάζει το αμερικανικό δίκτυο.

Μεταξύ άλλων, ο Μουνίρ και τα υπόλοιπα μέλη της αντιπροσωπείας του Πακιστάν επεδίωκαν κάποια λύση στο αδιέξοδο που αφορά στον εμπλουτισμό του ουρανίου, ένα βασικό εμπόδιο στις συνομιλίες της Ουάσινγκτον με την Τεχεράνη. Στις συνομιλίες στο Ισλαμαμπάντ, το περασμένο Σαββατοκύριακο, οι Αμερικανοί ζήτησαν από το Ιράν να συμφωνήσει σε μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου για 20 χρόνια. Η Τεχεράνη το απέρριψε και αντιπρότεινε να σταματήσει τον εμπλουτισμό για πέντε χρόνια, κάτι που δεν δέχθηκε ο Λευκός Οίκος.

Διπλωματική δραστηριότητα υπάρχει και σε άλλα «μέτωπα». Αξιωματούχοι του Ιράν και των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων συνομίλησαν σήμερα για πρώτη φορά μετά την έναρξη του πολέμου. Επίσης, ο πρωθυπουργός του Πακιστάν, Σεχμπάζ Σαρίφ, συνοδευόμενος από τον υπουργό Εξωτερικών, Ισάκ Νταρ, επισκέφθηκαν σήμερα τη Σαουδική Αραβία και θα ακολουθήσουν το Κατάρ και η Τουρκία, τις επόμενες ημέρες.

Τραμπ: Πολύ κοντά στο τέλος

«Πιστεύω ότι θα δείτε δύο καταπληκτικές ημέρες», είπε νωρίτερα σήμερα ο Ντόναλντ Τραμπ στο ABC News, προσθέτοντας ότι δεν πιστεύει πως θα χρειαστεί να παραταθεί η κατάπαυση πυρός. «Πιστεύω ότι είναι πολύ κοντά στο τέλος», δήλωσε στο Fox News. «Θα δούμε τι θα συμβεί. Πιστεύω ότι θέλουν πάρα πολύ να κάνουν συμφωνία», συμπλήρωσε.

Την ίδια ώρα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι είναι σε εξέλιξη η επιχείρηση «Οικονομική Οργή» σε βάρος του Ιράν. Μια προσπάθεια που, σύμφωνα με τον ίδιο, θα είναι το «οικονομικό αντίστοιχο» μιας επιχείρησης βομβαρδισμών.

Η πρόταση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Το Ιράν θα μπορούσε να εξετάσει να επιτρέπει στα πλοία να περνούν ελεύθερα από την πλευρά του Ομάν στα Στενά του Ορμούζ, χωρίς κίνδυνο επιθέσεων, στο πλαίσιο των προτάσεων που έχει κάνει στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων με τις ΗΠΑ, με την προϋπόθεση ότι θα υπάρχει συμφωνία για αποτροπή της αναζωπύρωσης του πολέμου.

Αυτό ανέφερε πηγή που ενημερώθηκε από την Τεχεράνη, σύμφωνα με το Reuters. Η πηγή δεν διευκρίνισε αν η Τεχεράνη θα συμφωνούσε να απομακρύνει τυχόν νάρκες που μπορεί να έχει τοποθετήσει σε αυτή την περιοχή, ή αν όλα τα πλοία- ακόμα και όσα συνδέονται με το Ισραήλ- θα επιτρεπόταν να περάσουν ελεύθερα.

Ωστόσο, πρόσθεσε ότι η πρόταση εξαρτάται από το αν η Ουάσινγκτον είναι έτοιμη να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις της Τεχεράνης, μια βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε πιθανή πρόοδο αναφορικά με τα Στενά του Ορμούζ. Άλλη πηγή ασφαλείας από τη Δύση επιβεβαίωσε ότι ήταν στα σκαριά μια τέτοια πρόταση, αν και δεν ήταν σαφές αν έχει δοθεί απάντηση από την Ουάσινγκτον.

Στο μεταξύ, συνεχίζεται ο αμερικανικός αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών. Σύμφωνα με την Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ, τις πρώτες 48 ώρες κανένα πλοίο δεν πέρασε από τις αμερικανικές δυνάμεις. Επίσης, εννιά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των Αμερικανών και επέστρεψαν σε λιμάνια ή παράκτιες περιοχές του Ιράν.

Από την άλλη, το Fars μετέδωσε ότι ιρανικό τάνκερ, που υπόκειται σε αμερικανικές κυρώσεις, πέρασε από τα Στενά του Ορμούζ προς το λιμάνι Ιμάμ Χομεϊνί, παρά τον αποκλεισμό. Επίσης, οι ιρανικές ένοπλες δυνάμεις απείλησαν ότι θα σταματήσουν το εμπόριο στον Κόλπο, τη Θάλασσα του Ομάν και την Ερυθρά Θάλασσα, αν συνεχιστεί ο αμερικανικός αποκλεισμός.

Νετανιάχου: Συνεχίζουμε να χτυπάμε τη Χεζμπολάχ

Παράλληλα, ο Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζουν να χτυπούν τη Χεζμπολάχ και είναι έτοιμες να καταλάβουν το Μπιντ Τζμπέιλ, το οποίο περιέγραψε ως προπύργιο της οργάνωσης, ενώ αυξάνονται οι πιέσεις για κατάπαυση του πυρός στον Λίβανο.

Σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός ανέφερε ότι έδωσε εντολή στον στρατό να συνεχίσει να ενισχύει τη ζώνη ασφαλείας στον νότιο Λίβανο, ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις για ειρηνευτική συμφωνία με τη Βηρυτό.

Ακόμα, ανέφερε ότι οι ΗΠΑ ενημερώνουν το Ισραήλ για τις διαπραγματεύσεις με το Ιράν και πως οι στόχοι των δύο συμμάχων είναι ευθυγραμμισμένοι. «Είναι πολύ νωρίς να πούμε πώς θα τελειώσει αυτό το ζήτημα, ή πώς θα προχωρήσει», συμπλήρωσε. Αν ξαναρχίσουν οι μάχες «είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο», τόνισε.