Δεύτερο περιστατικό με πυροβολισμούς σε σχολείο μέσα σε ένα 24ωρο.

Μόλις 24 ώρες μετά το χθεσινό μακελειόΤουρκία σημειώθηκε νέα αιματηρή επίθεση, επίσης σε σχολικό κτίριο. Το περιστατικό έλαβε χώρα στο Γυμνάσιο Ayser Calık στη νότια επαρχία Καχραμανμαράςόταν ο δράστης της επίθεσης άνοιξε πυρ. Τουλάχιστον τέσσερα άτομα σκοτώθηκαν και 20 τραυματίστηκαν σύμφωνα με τον τοπικό κυβερνήτη, Μουκερέμ Ουνλούερ. Μεταξύ των θυμάτων είναι ένας εκπαιδευτικός και τρεις μαθητές. Νεκρός είναι και ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος ήταν μαθητής.

Σύμφωνα με το CNN Turk, ο κυβερνήτης Μουκερέμ Ουνλούερ δήλωσε: «Ο δράστης είναι μαθητής της 8ης τάξης. Ο πατέρας του είναι πρώην αστυνομικός. Πιστεύεται ότι πήρε το όπλο του πατέρα του. Συνολικά 4 άτομα σκοτώθηκαν, 1 εκπαιδευτικός και 3 μαθητές. Ο δράστης ήρθε με 5 όπλα και 7 γεμιστήρες και επιτέθηκε σε 2 αίθουσες διδασκαλίας».

Σύμφωνα με τις αρχικές αναφορές, ο δράστης πυροβόλησε πρώτα στον αέρα στην αυλή του σχολείου, στη συνέχεια κινήθηκε μέσα στο σχολείο και συνέχισε να πυροβολεί.

Βίντεο: Μαθητές τρέχουν να ξεφύγουν ενώ ακούγονται πυροβολισμοί

Δεύτερο περιστατικό σε 24 ώρες

Χθες Τρίτη, 16 άνθρωποι, μαθητές στην πλειονότητά τους, τραυματίσθηκαν από πυρά σε τεχνικό λύκειο της επαρχίας Σανλιούρφα στην νοτιοανατολική Τουρκία.

Ενοπλος πρώην μαθητής του σχολείου, γεννημένος το 2007, άνοιξε πυρ και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στο εαυτό του, πέφτοντας νεκρός.

Δέκα μαθητές και τέσσερις καθηγητές περιλαμβάνονται στα θύματα της επίθεσης.

Εικόνες που μεταδόθηκαν από τα τοπικά μέσα δείχνουν μαθητές να φεύγουν τρέχοντας από το σχολείο, μπροστά από το οποίο υπάρχει μεγάλη αστυνομική δύναμη, τεθωρακισμένο αστυνομικό όχημα και ασθενοφόρα.

Μέχρι χθες, οι ένοπλες επιθέσεις αυτού του είδους ήταν σπάνιες στην Τουρκία, όπου, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, δεκάδες εκατομμύρια όπλα κυκλοφορούν, παράνομα στην πλειονότητά τους.

