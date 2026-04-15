Η χρήση των συγκεκριμένων δορυφορικών δεδομένων φέρεται να ενίσχυσε σημαντικά τις δυνατότητες αναγνώρισης και στόχευσης της Τεχεράνης, σε μια περίοδο αυξημένης στρατιωτικής έντασης στην περιοχή.

Οι Φρουροί της Επανάστασης χρησιμοποίησαν έναν κινεζικό δορυφόρο που αποκτήθηκε μυστικά το 2024 για να στοχοποιήσουν αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις στη Μέση Ανατολή, σύμφωνα με δημοσίευμα των Financial Times που επικαλείται διαρροή ιρανικών στρατιωτικών εγγράφων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Αεροδιαστημική Δύναμη των Φρουρών της Επανάστασης αγόρασε τον δορυφόρο TEE-01B από την κινεζική εταιρεία Earth Eye Co, η οποία κατασκεύασε και εκτόξευσε την πλατφόρμα. Η ιδιοκτησία του διαστημικού σκάφους φέρεται να μεταβιβάστηκε στο Ιράν μόλις αυτό τέθηκε σε τροχιά.

Εικόνες και χρονικές σημάνσεις που είδε η εφημερίδα δείχνουν ότι το Ιράν χρησιμοποίησε τον δορυφόρο για την παρακολούθηση αμερικανικών βάσεων στη Μέση Ανατολή κατά τη διάρκεια του πρόσφατου πολέμου, ενώ σύμφωνα με την έρευνα, οι Φρουροί της Επανάστασης φωτογράφισαν τις βάσεις πριν και μετά τις επιθέσεις με drones και πυραύλους που έπληξαν στόχους τον Μάρτιο.

Τα αρχεία που είδε η FT δείχνουν ότι ο TEE-01B φωτογράφισε τη βάση Prince Sultan στη Σαουδική Αραβία στις 13, 14 και 15 Μαρτίου. Ο αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε ότι αμερικανικά αεροσκάφη που σταθμεύουν στη βάση επλήγησαν στις 14 Μαρτίου.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο δορυφόρος παρακολούθησε επίσης αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, την Ιορδανία, το Μπαχρέιν και το Τζιμπουτί, καθώς και πολιτικές υποδομές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ομάν και το Μπαχρέιν.