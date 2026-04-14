Την αντίδραση ακόμη και από συντηρητικούς κύκλους στις ΗΠΑ που παραδοσιακά τον υποστηρίζουν προκάλεσε χθες Κυριακή ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανήρτησε στο Truth Social εικόνα δημιουργημένη μέσω της τεχνητής νοημοσύνης (AI) στην οποία εμφανίζεται ως... Ιησούς - στη συνέχεια έσβησε την ανάρτηση.

Στην εικόνα ο Τραμπ φαίνεται να φορά έναν λευκό χιτώνα με έναν κόκκινο μανδύα να ακουμπά το χέρι του στο μέτωπο ενός ασθενούς, πλαισιωμένος από ανθρώπους που προσεύχονται ή κάτι προσμένουν, και στο φόντο αμερικανική σημαία, το Άγαλμα της Ελευθερίας, καταδιωκτικά, αετούς και άλλες μορφές.

Ο Αμερικανός πρόεδρος διέψευσε ότι η εικόνα είχε στόχο να τον εμφανίσει σαν τον Ιησού, κάνοντας λόγο για «ψευδείς ειδήσεις».

«Υποτίθεται ότι με δείχνει σαν έναν γιατρό που κάνει τους ανθρώπους καλύτερα, όντως κάνω τους ανθρώπους καλύτερα», είπε απευθυνόμενος σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο, λίγη ώρα αφού κατέβηκε η ανάρτηση.