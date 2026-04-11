Άλλοι σώθηκαν την τελευταία στιγμή, τρία άτομα στο νοσοκομείο. Τι λένε οι κάτοικοι.

Μέρος διώροφης πολυκατοικίας κατέρρευσε στη Γερμασόγεια, στην Λεμεσό, στην Κύπρο, λίγο πριν τις 13.30 το Μεγάλο Σάββατο.

Ασθενοφόρα, μέλη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, της Αστυνομίας και της ΕΜΑΚ έχουν μεταβεί στην περιοχή η οποία έχει αποκλειστεί.

Υπήρχαν πληροφορίες- αρχικά- για εγκλωβισμένο άτομο, και αριθμό τραυματιών.

Και μετά από προσπάθειες ωρών της Πυροσβεστικής, ανασύρθηκε γύρω στις 17:30 ένα πρόσωπο από τα συντρίμμια, το οποίο διαπιστώθηκε πως είναι νεκρό.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτίριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν την στιγμή της κατάρρευσης.

Το κτίριο διέθετε συνολικά 10 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν στο philenews ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο, ωστόσο αρχικά θεώρησαν πως επρόκειτο για εκρήξεις από «λαμπρατζιές», λόγω της Αναστάσεως.

Ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ, συνεχίζουν τις έρευνες και τις επιχειρήσεις στα συντρίμμια.

Σκύλοι-διασώστες συνδράμουν στις έρευνες απεγκλωβισμού.

Τρία πρόσωπα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Πηγή philenews.com