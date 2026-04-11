Άμεσα έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας, καθώς και δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Συγκλονιστικές στιγμές έζησαν οι κάτοικοι μιας διώροφης πολυκατοικίας στην περιοχή της Γερμασόγειας στην Κύπρο, όταν μέσα σε λίγα λεπτά κατέρρευσε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews.gr, κάποιοι από τους ενοίκους κατάφεραν να εξέλθουν έγκαιρα από το κτίριο, ενώ άλλοι απουσίαζαν τη στιγμή της κατάρρευσης. Το κτίριο διέθετε συνολικά 8 με 9 διαμερίσματα, στα οποία διέμεναν τουλάχιστον τέσσερα άτομα στο καθένα, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για τον ακριβή αριθμό των ενοίκων.

Κάτοικοι της περιοχής ανέφεραν ότι άκουσαν έναν δυνατό θόρυβο, ωστόσο αρχικά θεώρησαν πως επρόκειτο για εκρήξεις λόγω της Αναστάσης.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, σύμφωνα με τους ίδιους τους ενοίκους, η συγκεκριμένη πολυκατοικία είχε κριθεί ακατάλληλη.

Στην περιοχή βρίσκονται ισχυρές δυνάμεις της Αστυνομίας, της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και της ΕΜΑΚ, οι οποίες συνεχίζουν τις έρευνες και τις επιχειρήσεις στα συντρίμμια.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση απεγκλωβισμού προσώπου από την ΕΜΑΚ και την Πολιτική Άμυνα. Την ίδια ώρα, τρία άτομα μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο.

Εικόνες και βίντεο από το cyprustime και το philenews.

{https://www.facebook.com/cyprustimescom/posts/pfbid0nQFyEw2JAdtb7ZHpM2j3bWvefBFuwRDA29hHjPJirkuyAJ5ZYFFB4YQ9EgK15GNYl}