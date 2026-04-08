Σε σπασμένη σιδηροτροχιά οφείλεται το πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα στην Ισπανία στις 18 Ιανουαρίου.

Σε σπασμένη σιδηροτροχία, η οποία είχε υποστεί σοβαρή ζημία τουλάχιστον ένα 24ωρο νωρίτερα, οφείλεται η σιδηροδρομική τραγωδία στο Αδαμούθ της Ισπανίας στις 18 Ιανουαρίου, που στοίχισε τη ζωή σε 46 ανθρώπους. Σύμφωνα με τα ισπανικά ΜΜΕ, η σιδηροτροχιά είχε σπάσει από την προηγούμενη μέρα, ωστόσο η ζημιά δεν είχε γίνει αντιληπτή.

Μια προκαταρκτική έκθεση, που δημοσιεύθηκε τον Ιανουάριο από την Επιτροπή Έρευνας Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων (CIAF), υποδηλώνει ότι η σιδηροδρομική γραμμή είχε ρωγμή πριν από τον εκτροχιασμό. Η Πολιτοφυλακή υπέβαλε νέα έκθεση σε δικαστήριο που διερευνά το δυστύχημα, στην οποία η διακοπή ρεύματος καταγράφεται στις 21:46 στις 17 Ιανουαρίου, επικαλούμενα το έγγραφο, που φέρει ημερομηνία 27 Μαρτίου.

Παρόλο που καταγράφηκε «μια διακύμανση τάσης που είναι συναφής με σπάσιμο», το σύστημα σηματοδότησης «δεν είχε ρυθμιστεί ώστε να ενεργοποιεί αυτόματα μια ειδοποίηση», σύμφωνα με τα δημοσιεύματα.

Η Πολιτοφυλακή τόνισε ότι αυτή η διακύμανση τάσης που «είναι συναφής με σπάσιμο» το χρονικό διάστημα από το βράδυ της 17ης Ιανουαρίου μέχρι την ώρα του δυστυχήματος «δεν είναι συνήθης», αλλά ότι η τεχνική δυνατότητα λήψης ειδοποιήσεων για αυτό το θέμα «θα πρέπει να διευκρινιστεί».

Η έκθεση αποκλείει επίσης δολιοφθορά, τρομοκρατία και αμέλεια του οδηγού. Η έρευνα της CIAF, η οποία αναμένεται να παράσχει οριστικά συμπεράσματα, βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη.

Η τραγωδία σημειώθηκε όταν ένα τρένο με προορισμό τη Μαδρίτη, το οποίο διαχειριζόταν η ιδιωτική εταιρεία Iryo, εκτροχιάστηκε και πέρασε στην αντίθετη κυκλοφορία και συγκρούστηκε μετωπικά με ένα τρένο που ταξίδευε στην αντίθετη κατεύθυνση, το οποίο διαχειριζόταν η κρατική εταιρεία Renfe.