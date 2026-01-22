Η Ισπανία βιώνει μια από τις χειρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες των τελευταίων ετών, με 45 νεκρούς και πάνω από 120 τραυματίες.

Τις σορούς ακόμη δύο ανθρώπων ανέσυραν από τα συντρίμια το απόγευμα της Πέμπτης (22/1) τα διασωστικά συνεργεία, ανεβάζοντας τον τραγικό απολογισμό των νεκρών στο Αδαμούθ της Ισπανίας, όπου δύο αμαξοστοιχίες συγκρούστηκαν την Κυριακή 18/1.

Σύμφωνα με την πιο τελευταία ενημέρωση του αρμόδιου φορέα που έχει αναλάβει τον συντονισμό της διαδικασίας ταυτοποίησης, από τα 45 θύματα της σιδηροδρομικής τραγωδίας, οι περισσότεροι ήταν Ισπανοί υπήκοοι, με εξαίρεση τρεις γυναίκες καταγωγής από το Μαρόκο, τη Ρωσία και τη Γερμανία.

Οι σοροί εντοπίστηκαν σε βαγόνι τρένου τύπου Alvia της κρατικής εταιρείας Renfe, το οποίο εκτροχιάστηκε και ανετράπη έπειτα από σύγκρουση με συρμό ιδιωτικής εταιρείας που κινούνταν από την αντίθετη κατεύθυνση.

Κατά τις πρώτες ώρες μετά το δυστύχημα, οι αστυνομικές αρχές έκαναν λόγο για 45 αγνοούμενους, αφήνοντας να εννοηθεί ότι επρόκειτο για νεκρούς. Ωστόσο, η πλήρης ανάσυρση και ταυτοποίηση των σορών ολοκληρώθηκε έπειτα από αρκετές ημέρες, λόγω των συνθηκών στο σημείο της σύγκρουσης.

Η σύγκρουση των δύο συρμών, που είχε ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό περισσότερων από 120 ατόμων, συγκαταλέγεται στις σοβαρότερες σιδηροδρομικές τραγωδίες των τελευταίων ετών στην Ευρώπη, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τις έρευνες για τον εντοπισμό των αιτίων του δυστυχήματος.

Ξεχειλίζει η οργή στην ισπανική κοινωνία

Ο ισπανικός λαός είναι βυθισμένος στο πένθος, με τα οργισμένα αιτήματα της κοινωνίας ώστε να πέσει φως στα αίτια της τραγωδίας να είναι στο προσκήνιο.

Μέσα σε μία εβδομάδα έχουν συμβεί τέσσερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα, με δεκάδες νεκρούς και τραυματίες, δημιουργώντας έντονο προβληματισμό σχετικά με την ασφάλεια του σιδηροδρομικού δικτύου, ενός δικτύου που θεωρείτο ένα από τα ασφαλέστερα στην Ευρώπη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dfvdrh3rihcx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στους δρόμους οι μηχανοδηγοί

Ο γενικός γραμματέας του συνδικάτου μηχανοδηγών Semaf, Ντιέγκο Μάρτιν Φερνάντες, ανέφερε σε συνέντευξή του στον ραδιοφωνικό σταθμό RAC 1 ότι είχε υπάρξει συμφωνία για μια εις βάθος επανεξέταση της σιδηροδρομικής υποδομής, ωστόσο τόνισε πως «η διαδικασία δεν είχε τηρηθεί».

Σε αυτό το πλαίσιο, το Semaf έχει προχωρήσει στην προκήρυξη πανεθνικής απεργίας από τις 9 έως τις 11 Φεβρουαρίου, καταγγέλλοντας επαναλαμβανόμενες αστοχίες και ελλείψεις στα μέτρα ασφάλειας.

Όπως επεσήμανε, «για να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη ότι η υποδομή πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας, χρειαζόμαστε εγγυήσεις», κάνοντας παράλληλα λόγο για νέα προβλήματα που έχουν εντοπιστεί στο σιδηροδρομικό δίκτυο.

Την Τρίτη, ένας μηχανοδηγός έχασε τη ζωή του και 37 άνθρωποι τραυματίστηκαν όταν συρμός του προαστιακού σιδηροδρόμου προσέκρουσε σε τοιχίο αντιστήριξης που είχε καταρρεύσει πάνω στις γραμμές, σε περιοχή κοντά στη Βαρκελώνη, στη βορειοανατολική Καταλονία.

{https://x.com/oscar_puente_/status/2012999017681105050}

Ο υπουργός Μεταφορών, Όσκαρ Πουέντε, δήλωσε ότι προτίθεται να ξεκινήσει διάλογο με στόχο την ακύρωση της απεργίας, τονίζοντας παράλληλα πως τα δύο σοβαρά περιστατικά δεν συνδέονται μεταξύ τους, υπερασπιζόμενος τη συνολική ασφάλεια του συστήματος δημόσιων συγκοινωνιών.

Η αλυσίδα των σιδηροδρομικών συμβάντων συνεχίστηκε και την Πέμπτη, όταν τρένο του προαστιακού δικτύου στη νοτιοανατολική Μούρθια συγκρούστηκε με γερανό που βρισκόταν πάνω σε φορτηγό, προκαλώντας τον ελαφρύ τραυματισμό έξι ατόμων.