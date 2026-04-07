Συνεδριάζει το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ με αφορμή τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Βέτο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για τη Μέση Ανατολή άσκησαν η Κίνα και η Ρωσία, καταψηφίζοντας το σχέδιο του Μπαχρέιν, το οποίο ζητάει από τα κράτη που χρησιμοποιούν τα Στενά του Ορμούζ να συντονίσουν αμυντικού χαρακτήρα προσπάθειες, προκειμένου να συμβάλουν στην εγγύηση της ασφάλειας της ναυσιπλοΐας στην περιοχή, μεταξύ άλλων μέσω συνοδείας εμπορικών πλοίων.

Από τη ψηφοφορία απείχαν το Πακιστάν και η Κολομβία, ενώ τα υπόλοιπα κράτη-μέλη υπερψήφισαν, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.

Το ψήφισμα απαιτούσε από το Iράν να παύσει άμεσα κάθε επίθεση κατά εμπορικών πλοίων και κάθε προσπάθεια παρεμπόδισης της διέλευσης ή της ελευθερίας ναυσιπλοΐας στα Στενά, ενώ παράλληλα ζητούσε να τερματιστούν οι επιθέσεις κατά πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων υδάτινων υποδομών, μονάδων αφαλάτωσης, καθώς και εγκαταστάσεων πετρελαίου και φυσικού αερίου.

Το σχέδιο ψηφίσματος είχε κατατεθεί μετά απο στενό συντονισμό των κρατών-μελών του Συμβουλίου των Κρατών του Πεσικού Κόλπου (GCC - Kουβέιτ, Μπαχρέιν, Ομάν, Κατάρ, ΗΑΕ, Σ. Αραβία) και της Ιορδανίας.

Ζωντανά η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ

