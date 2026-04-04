Η απόφαση για ευρεία χρήση τους στον πόλεμο με το Ιράν υποδηλώνει ότι οι αμερικανικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν στόχους υψηλής αξίας και ισχυρής άμυνας, γεγονός που απαιτεί τη χρήση εξελιγμένων οπλικών συστημάτων.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες προχωρούν σε μια κίνηση υψηλής στρατηγικής σημασίας, αναπτύσσοντας το μεγαλύτερο μέρος των αποθεμάτων των προηγμένων stealth πυραύλων cruise τύπου JASSM-ER στο πλαίσιο των επιχειρήσεων εναντίον του Ιράν.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, πρόκειται για ένα από τα πιο σύγχρονα και «αόρατα» οπλικά συστήματα του αμερικανικού οπλοστασίου, το οποίο μέχρι σήμερα προοριζόταν κυρίως για ενδεχόμενες συγκρούσεις με μεγάλες δυνάμεις.

Στροφή σε όπλα υψηλής τεχνολογίας

Οι πύραυλοι JASSM-ER (Joint Air-to-Surface Standoff Missile – Extended Range) είναι σχεδιασμένοι για πλήγματα ακριβείας από μεγάλες αποστάσεις, διαθέτοντας χαρακτηριστικά stealth που τους καθιστούν δύσκολα ανιχνεύσιμους από εχθρικά ραντάρ. Χρησιμοποιούνται κυρίως για την καταστροφή καλά προστατευμένων στόχων, όπως αντιαεροπορικά συστήματα, υπόγειες εγκαταστάσεις και κέντρα διοίκησης.

Το στοιχείο που προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία είναι ότι οι συγκεκριμένοι πύραυλοι δεν υπάρχουν σε απεριόριστους αριθμούς. Αντίθετα, αποτελούν κρίσιμο στρατηγικό απόθεμα για ενδεχόμενες συγκρούσεις με χώρες όπως η Κίνα ή η Ρωσία.

Η μεταφορά του μεγαλύτερου μέρους αυτών των αποθεμάτων στη Μέση Ανατολή σημαίνει ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να μειώνουν την επιχειρησιακή τους ετοιμότητα σε άλλα μέτωπα. Η επιλογή αυτή ερμηνεύεται ως σαφής ένδειξη προτεραιοποίησης της σύγκρουσης με το Ιράν, ακόμη και εις βάρος άλλων γεωπολιτικών ισορροπιών.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ενδείξεις παρατεταμένης σύγκρουσης

Η μαζική ανάπτυξη ενός τόσο πολύτιμου και περιορισμένου οπλικού συστήματος υποδηλώνει ότι η Ουάσιγκτον προετοιμάζεται για μια σύγκρουση με διάρκεια και ένταση. Η χρήση των JASSM-ER δεν αποτελεί τακτική βραχυπρόθεσμης πίεσης, αλλά μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής που στοχεύει στη συστηματική εξουδετέρωση κρίσιμων υποδομών του αντιπάλου.

Συνολικά, η κίνηση αυτή καταδεικνύει την κλιμάκωση της έντασης στη Μέση Ανατολή και ενισχύει τις ανησυχίες για περαιτέρω επέκταση της σύγκρουσης, με πιθανές συνέπειες σε παγκόσμιο επίπεδο.