Το Ισραήλ θα συνεχίσει να πλήττει σκληρά το Ιράν, δήλωσε ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου σε βιντεοσκοπημένη δήλωση που δημοσιεύθηκε λίγο μετά το τέλος του εβραϊκού Σαββάτου.

«Αφού καταστρέψαμε το 70% της ικανότητάς του να παράγει χάλυβα, ο οποίος χρησιμοποιείται ως πρώτη ύλη για τα όπλα που στρέφονται εναντίον μας», είπε ο Νετανιάχου, «σήμερα επιτεθήκαμε στα πετροχημικά εργοστάσιά τους».

«Αυτά τα δύο πράγματα αποτελούν τη μηχανή παραγωγής χρημάτων τους, η οποία χρηματοδοτεί τον πόλεμο τρομοκρατίας που διεξάγουν εναντίον μας και εναντίον του κόσμου. Θα συνεχίσουμε να τους χτυπάμε, όπως υποσχέθηκα», κατέληξε.

{https://x.com/netanyahu/status/2040477922239172911}