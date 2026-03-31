Οποιαδήποτε χρήση χερσαίων δυνάμεων εκ μέρους των ΗΠΑ – ακόμη και για κάποια μικρή αποστολή – θα μπορούσε να ενέχει σημαντικούς πολιτικούς κινδύνους για τον Τραμπ, δεδομένης της χαμηλής υποστήριξης του αμερικανικού κοινού για την εκστρατεία στο Ιράν και των δικών του προεκλογικών υποσχέσεων για αποφυγή εμπλοκής των ΗΠΑ σε νέες συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή.

Χιλιάδες στρατιώτες από την επίλεκτη 82η Αερομεταφερόμενη Μεραρχία του αμερικανικού στρατού έχουν αρχίσει να φτάνουν στη Μέση Ανατολή, όπως δήλωσαν δύο Αμερικανοί αξιωματούχοι στο Reuters τη Δευτέρα, ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ εξετάζει τα επόμενα βήματα στον πόλεμο κατά του Ιράν.

Το Reuters είχε αναφέρει για πρώτη φορά στις 18 Μαρτίου ότι η κυβέρνηση Τραμπ εξετάζει την ανάπτυξη χιλιάδων επιπλέον Αμερικανών στρατιωτών στη Μέση Ανατολή - κίνηση που θα διευρύνει τις επιλογές για ανάπτυξη δυνάμεων εντός του ιρανικού εδάφους.

Οι αλεξιπτωτιστές προστίθενται στους χιλιάδες επιπλέον ναυτικούς, πεζοναύτες και τις δυνάμεις Ειδικών Επιχειρήσεων που έχουν σταλεί στην περιοχή.

Σημειώνεται πως οι αξιωματούχοι, που μίλησαν υπό καθεστώς ανωνυμίας, δεν ανέφεραν συγκεκριμένα πού αναπτύσσονται οι στρατιώτες, ενώ για την ώρα δεν έχει ληφθεί απόφαση για αποστολή δυνάμεων εντός του Ιράν.

Οι στρατιώτες θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για διάφορους σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης μιας προσπάθειας κατάληψης της νήσου Χαργκ, κεντρικού κόμβου για το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου.

Νωρίτερα αυτόν τον μήνα, το Reuters ανέφερε ότι είχαν γίνει συζητήσεις εντός της κυβέρνησης Τραμπ για μια επιχείρηση κατάληψης του νησιού. Μια τέτοια κίνηση θα ήταν εξαιρετικά ριψοκίνδυνη, καθώς το Ιράν μπορεί να πλήξει το νησί με πυραύλους και drones.

Το Reuters έχει επίσης αναφέρει ότι η κυβέρνηση Τραμπ συζήτησε τη χρήση χερσαίων δυνάμεων εντός του Ιράν για την εξαγωγή υψηλά εμπλουτισμένου ουρανίου, κάτι που θα απαιτούσε πιθανώς την παραμονή Αμερικανών στρατιωτών εντός Ιράν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, προσπαθώντας να ανακτήσουν υλικό που βρίσκεται βαθιά θαμμένο κάτω από τη γη.

Εσωτερικά έχει ακόμη συζητηθεί η πιθανότητα αποστολής αμερικανών στρατιωτών στο Ιράν για την εξασφάλιση ασφαλούς διέλευσης των δεξαμενόπλοιων μέσω του Στενού του Ορμούζ. Αν και η αποστολή θα πραγματοποιούνταν κυρίως μέσω αεροπορικών και ναυτικών δυνάμεων, θα μπορούσε επίσης να σημαίνει ανάπτυξη στρατευμάτων στις ακτές του Ιράν.

Σημειώνεται πως από την έναρξη των επιχειρήσεων στις 28 Φεβρουαρίου, οι ΗΠΑ έχουν πραγματοποιήσει πλήγματα σε περισσότερους από 11.000 στόχους. Περισσότεροι από 300 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν τραυματιστεί και 13 μέλη των ενόπλων δυνάμεων έχουν σκοτωθεί στο πλαίσιο της Επιχείρησης Epic Fury.