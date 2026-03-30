Το αιματηρό περιστατικό σε σχολείο της Αργεντινής έγινε την ώρα που μαθητές και καθηγητές ήταν συγκεντρωμένοι για την έπαρση της σημαίας.

Αντιμέτωποι με τον τρόμο ήρθαν μαθητές σε σχολείο του Σαν Κριστομπάλ, στην επαρχία Σάντα Φε της Αργεντινής, όταν ένας 15χρονος μαθητής άνοιξε πυρ, σκοτώνοντας έναν 13χρονο και τραυματίζοντας άλλα οκτώ άτομα.

Σύμφωνα με το AFP και πληροφορίες τοπικού αξιωματούχου, ο δράστης της επίθεσης, ο οποίος είναι μαθητής της Α'Γυμνασίου, συνελήφθη.

{https://x.com/ResistWire/status/2038637894789628030}

Από τους πυροβολισμούς έξι μαθητές μεταφέρθηκαν σε νοσοκομείο, όπου δέχθηκαν ιατρική φροντίδα για ελαφρά τραύματα που υπέστησαν στην προσπάθειά τους να εγκαταλείψουν άρον-άρον το σχολείο. Δύο άλλοι τραυματισμένοι μαθητές διακομίστηκαν σε νοσοκομείο της πόλης Ραφαέλα, με έναν εξ αυτών σε σοβαρή κατάσταση.

Ο δράστης φέρεται να χρησιμοποίησε κυνηγετικό όπλο, την ώρα που μαθητές και καθηγητές ήταν συγκεντρωμένοι στο προαύλιο για την καθιερωμένη έπαρση της σημαίας. «Μαθητές είδαν ένα αγόρι να βγαίνει με όπλο από τουαλέτα κι έβαλαν τις φωνές. Τότε άρχισε να πυροβολεί, να πυροβολεί στον αέρα, κι όλοι αρχίσαμε να τρέχουμε», αφηγήθηκε μια μαθήτρια, που ονομάζεται Πρισίλα, στον ραδιοφωνικό σταθμό Radio Con Vos.

{https://x.com/clashobserver/status/2038643720208453745}