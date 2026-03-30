Ο ελβετικός κολοσσός τροφίμων Nestlé βρέθηκε αντιμέτωπος με ένα πρωτοφανές περιστατικό κλοπής, όταν τεράστια ποσότητα από σοκολάτες KitKat εξαφανίστηκε, κατά τη μεταφορά της στην Ευρώπη.

Συγκεκριμένα, περίπου 12 τόνοι προϊόντων - που αντιστοιχούν σε 413.793 σοκολάτες- χάθηκαν ενώ βρίσκονταν καθ’ οδόν από εργοστάσιο στην Ιταλία με προορισμό την Πολωνία.

Σύμφωνα με την εταιρεία, το φορτηγό που μετέφερε τις σοκολάτες, καθώς και το ίδιο το φορτίο, παραμένουν άφαντα. Η αποστολή προοριζόταν για διανομή σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές, γεγονός που εντείνει την ανησυχία για πιθανή διοχέτευση των προϊόντων σε ανεπίσημα δίκτυα πώλησης.

Ωστόσο, η Nestlé διαβεβαιώνει ότι κάθε σοκολάτα μπορεί να εντοπιστεί μέσω μοναδικού κωδικού παρτίδας που αναγράφεται στη συσκευασία. Καταναλωτές, λιανοπωλητές και χονδρέμποροι έχουν τη δυνατότητα να ελέγχουν τα προϊόντα και σε περίπτωση ταύτισης με την κλεμμένη αποστολή, να ειδοποιούν άμεσα την εταιρεία, η οποία θα προχωρά στις απαραίτητες ενέργειες.

Με μια δόση χιούμορ, εκπρόσωποι της KitKat σχολίασαν πως, αν και αναγνωρίζουν το «εκλεκτό γούστο» των δραστών, το περιστατικό αναδεικνύει ένα σοβαρό και αυξανόμενο πρόβλημα, την κλοπή φορτίων. Όπως επισημαίνουν, τέτοιου είδους εγκληματικές ενέργειες πλήττουν επιχειρήσεις κάθε μεγέθους και γίνονται ολοένα και πιο συχνές.

Η εταιρεία επέλεξε να δημοσιοποιήσει το συμβάν όχι μόνο για να βρεθεί το φορτίο, αλλά και για να ευαισθητοποιήσει το κοινό σχετικά με αυτή τη σύγχρονη μορφή εγκληματικότητας που φαίνεται να κερδίζει έδαφος στην Ευρώπη.