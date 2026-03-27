Ο φορολογικός έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία από εταιρείες ταχυμεταφορών, τραπεζικούς λογαριασμούς και δεδομένα συναλλαγών.

Φορολογικές παραβάσεις σε επιχείρηση ηλεκτρονικού εμπορίου εντόπισαν οι φορολογικές αρχές, σύμφωνα με απόφαση της Διεύθυνσης Επίλυσης Διαφορών της ΑΑΔΕ, η οποία απέρριψε ενδικοφανή προσφυγή επιχείρησης και επικύρωσε πρόσθετους φόρους και πρόστιμα για τα έτη 2019 έως 2023.

Σύμφωνα με την απόφαση, ο φορολογικός έλεγχος βασίστηκε σε στοιχεία από εταιρείες ταχυμεταφορών, τραπεζικούς λογαριασμούς και δεδομένα συναλλαγών, από τα οποία προέκυψε ότι η επιχείρηση δεν είχε εκδώσει φορολογικά παραστατικά για σημαντικό αριθμό πωλήσεων μέσω διαδικτύου. Οι μη εκδοθείσες αποδείξεις αφορούσαν συνολική καθαρή αξία περίπου 378.619 ευρώ, ενώ με τον ΦΠΑ το συνολικό ποσό των μη δηλωθέντων συναλλαγών έφτασε τα 469.487,80 ευρώ για την πενταετία 2019–2023.

Οι ελεγκτικές αρχές προχώρησαν σε αντιπαραβολή των τραπεζικών πιστώσεων με τα δηλωθέντα έσοδα της επιχείρησης και διαπίστωσαν σημαντικές αποκλίσεις. Οι διαφορές αυτές θεωρήθηκαν αδήλωτα έσοδα από επιχειρηματική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα τον επαναπροσδιορισμό των φορολογικών υποχρεώσεων και την επιβολή φόρων εισοδήματος, ΦΠΑ και προστίμων για κάθε έτος ξεχωριστά.

Η επιχείρηση υπέβαλε ενδικοφανή προσφυγή υποστηρίζοντας ότι οι τραπεζικές πιστώσεις δεν αφορούσαν όλες πωλήσεις, αλλά περιλάμβαναν μεταξύ άλλων αντικαταβολές, επιστροφές προϊόντων, καταθέσεις τρίτων και λοιπές συναλλαγές. Ωστόσο, η Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών έκρινε ότι οι ισχυρισμοί δεν τεκμηριώθηκαν επαρκώς και ότι δεν αποδείχθηκε η προέλευση των επίμαχων ποσών.

Με την απόφαση απορρίφθηκε η προσφυγή και επικυρώθηκαν οι πράξεις διορθωτικού προσδιορισμού φόρου και τα πρόστιμα, ενώ προβλέπεται ότι επί των ποσών θα υπολογιστούν και τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής μέχρι την εξόφλησή τους.