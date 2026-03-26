Αντιδράσεις από συντηρητικούς και ακροδεξιούς υπουργούς στη Φινλανδία.

Το Ανώτατο Δικαστήριο της Φινλανδίας έκρινε τη βουλευτή Πάιβι Ράσανεν ένοχη για υποκίνηση μίσους, έπειτα από δήλωση πως η ομοφυλοφιλία είναι «αναπτυξιακή διαταραχή».

Η βουλευτής των Χριστιανοδημοκρατών διατύπωσε αυτό τον ισχυρισμό σε φυλλάδιο που δημοσιεύθηκε το 2004 και αναπαρήχθη στην ιστοσελίδα του Luther Foundation Finland και της Επισκοπής Φινλανδικής Ευαγγελικής Αποστολής, το 2007.

Με ψήφους 3-2, το ανώτατο δικαστήριο έκρινε τη Ράσανεν ένοχη για την αναδημοσίευση του φυλλαδίου στο Facebook το 2019 και στην ιστοσελίδα της ένα χρόνο αργότερα. Της επιβλήθηκε πρόστιμο 1.800 ευρώ.

Τη βουλευτή υποστήριξε στην υπόθεση η αμερικανική συντηρητική οργάνωση νομικής υπεράσπισης Alliance Defending Freedom, που προσπάθησε να χρησιμοποιήσει την περίπτωση της Ράσανεν ως παράδειγμα λογοκρισίας στην Ευρώπη. Η Ράσανεν δήλωσε πως η απόφαση ήταν «σοκ» και ότι σκέφτεται να προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Υπουργοί των Χριστιανοδημοκρατών και του εθνικιστικού Κόμματος των Φινλανδών επέκριναν την απόφαση, ζητώντας ελευθερία του λόγου και νομοθετικές αλλαγές. Ο πρωθυπουργός της χώρας, Πέτερι Όρπο αρνήθηκε να πάρει θέση, λέγοντας ότι οι πολιτικοί δεν πρέπει να σχολιάζουν δικαστικές αποφάσεις.

Πηγή: Guardian