Οι τιμές του πετρελαίου επέστρεψαν την Τρίτη πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η ένταση στη Μέση Ανατολή συνεχίζει να διατηρεί την αβεβαιότητα στις αγορές και τους επενδυτές σε επιφυλακή.

Το Μπρεντ για παραδόσεις Μαΐου ενισχύθηκε πάνω από 3% φτάνοντας τα 102,96 δολάρια το βαρέλι, ενώ το αμερικανικό αργό κατέγραψε άνοδο 3,6% στα 91,27 δολάρια το βαρέλι, μετά από έντονες διακυμάνσεις στις προηγούμενες συνεδριάσεις.

Η άνοδος των τιμών ήρθε μετά τη μεγάλη πτώση της Δευτέρας, όταν το Μπρεντ υποχώρησε περίπου 11% και βρέθηκε κοντά στα 99 δολάρια το βαρέλι, έχοντας προηγουμένως ξεπεράσει τα 112 δολάρια την Παρασκευή. Η έντονη μεταβλητότητα αντανακλά την αβεβαιότητα που επικρατεί γύρω από την πορεία της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στην παγκόσμια προσφορά πετρελαίου.

Οι αγορές αντέδρασαν αρχικά σε δηλώσεις του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος ανέφερε ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν είχαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες» για την επίλυση της σύγκρουσης και ότι αποφασίστηκε η αναβολή στρατιωτικών επιθέσεων σε ενεργειακές υποδομές του Ιράν για πέντε ημέρες. Οι δηλώσεις αυτές οδήγησαν σε πτώση του πετρελαίου και άνοδο των χρηματιστηρίων, ωστόσο η ανάκαμψη των τιμών την επόμενη ημέρα δείχνει ότι οι αγορές παραμένουν επιφυλακτικές, καθώς το Ιράν διέψευσε ότι πραγματοποιήθηκαν τέτοιες διαπραγματεύσεις.

Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο κίνδυνος παρατεταμένης σύγκρουσης παραμένει υψηλός, ενώ οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις σε κρίσιμες ενεργειακές υποδομές στη Μέση Ανατολή εντείνουν τις ανησυχίες για πιθανές διαταραχές στην παραγωγή και τη μεταφορά πετρελαίου. Οι φόβοι αυτοί διατηρούν τις τιμές σε υψηλά επίπεδα, ακόμη και σε περίπτωση που υπάρξει κάποια συμφωνία.

Ιδιαίτερη σημασία έχει και το Στενό του Ορμούζ, από το οποίο πριν από την έναρξη του πολέμου διακινούνταν περίπου το 20% των παγκόσμιων θαλάσσιων μεταφορών πετρελαίου.

Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα ενημέρωσης, η Τεχεράνη θα επιτρέπει τη διέλευση πλοίων από το στενό, με εξαίρεση όσα συνδέονται με χώρες που θεωρεί «εχθρούς», γεγονός που διατηρεί την ανησυχία για την ασφάλεια της παγκόσμιας εφοδιαστικής αλυσίδας ενέργειας.