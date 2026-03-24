Ο Τραμπ «παγώνει» τις επιθέσεις για 5 ημέρες, fake news λέει το Ιράν που «χτυπάει» το Ισραήλ

Την ίδια ώρα που ο Ιρακινός στρατός χαρακτηρίζει fake news τις δηλώσεις Τραμπ περί διαπραγματεύσεων μεταξύ των δύο χωρών, οι εχθροπραξίες συνεχίζονται με το Ιράν να εξαπολύει νέα ομοβροντία πυραύλων προς το Ισραήλ.

Κάνοντας νέα θεαματική αναστροφή, ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε χθες Δευτέρα σε «διαπραγματεύσεις» με ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονόμασε, κι ανέβαλε για πέντε ημέρες τα πλήγματα που απειλούσε να διατάξει να εξαπολυθούν εναντίον υποδομών καίριας σημασίας στην Ισλαμική Δημοκρατία, που από την πλευρά της ανακοίνωσε νέες εκτοξεύσεις βαλλιστικών πυραύλων εναντίον του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα.

Ο ισραηλινός στρατός αναφέρθηκε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε τουλάχιστον τέσσερις ομοβροντίες πυραύλων που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν και σε τουλάχιστον ένα πλήγμα στο βόρειο Ισραήλ, ενώ η Τεχεράνη αναφέρθηκε στην εκτόξευση «νέου κύματος» πυραύλων εναντίον της επικράτειας του ορκισμένου εχθρού της περί τις 04:45 (ώρα Ελλάδας).

Σε ό,τι αφορά χώρες του Κόλπου που μπαίνουν επίσης στο στόχαστρο του Ιράν, η Σαουδική Αραβία έκανε λόγο νωρίς το πρωί περί κατάρριψης περίπου είκοσι μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων, ενώ ο στρατός του Κουβέιτ ότι ανέλαβε δράση για την αντιμετώπιση «εχθρικών» πυραύλων και drones.

Σύμφωνα με πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στον ειδησεογραφικό ιστότοπο Axios, ο πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου, ο Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ, συνομίλησε με τους αμερικανούς ειδικούς απεσταλμένους Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ.

Ο ενδιαφερόμενος το διέψευσε. «Καμιά διαπραγμάτευση δεν έγινε με τις ΗΠΑ, χρησιμοποιούνται ψευδείς ειδήσεις για να χειραγωγηθούν οι χρηματαγορές και οι αγορές πετρελαίου και να υπάρξει διαφυγή από το αδιέξοδο στο οποίο έχουν παγιδευτεί οι ΗΠΑ και το Ισραήλ», τόνισε ο κ. Γαλιμπάφ μέσω X.

Ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε από την πλευρά του πως ο Ντόναλντ Τραμπ θεωρεί εφικτό «να επιτευχθούν οι στόχοι του πολέμου στο πλαίσιο συμφωνίας που θα προασπίζει τα ζωτικά συμφέροντά μας». Εν αναμονή, ο κ. Νετανιάχου φάνηκε χθες βράδυ αποφασισμένος να συνεχίσει τους βομβαρδισμούς στο Ιράν και στον Λίβανο, όπου η ισραηλινή αεροπορία έβαλε στο στόχαστρο τη Χεζμπολά στο νότιο τμήμα της Βηρυτού νωρίς σήμερα το πρωί.

Ο ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί επίσης διέψευσε χθες πως διεξήχθη «οποιαδήποτε διαπραγμάτευση με τις ΗΠΑ τις 24 μέρες του πολέμου που μας επιβλήθηκε».

Είπε πάντως πως έλαβε, μέσω «φίλων χωρών», «μηνύματα» που αφορούν «αμερικανικό αίτημα για διαπραγματεύσεις» προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος.

Σύμφωνα με τον Axios και το διεθνές πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς, οι κ.κ. Γουίτκοφ και Κούσνερ και πιθανόν ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς μπορεί να συναντηθούν με ιρανική αντιπροσωπεία εντός της εβδομάδας στο Πακιστάν.

Ερωτηθείσα σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο, η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ δεν διέψευσε την πληροφορία αυτή, ωστόσο τόνισε πως τέτοια «σενάρια» δεν μπορούν να θεωρούνται τετελεσμένα γεγονότα παρά μόνο αν ανακοινωθούν επίσημα από την αμερικανική προεδρία.

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ από την πλευρά του υποσχέθηκε στην Τεχεράνη τη συμβολή του Ισλαμαμπάντ στις προσπάθειες να αποκατασταθεί η ειρήνη στην περιοχή.

Αναβολή 5 ημερών

Μέσω Truth Social, ο αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε την αναβολή «για πέντε ημέρες» των πληγμάτων που απειλούσε να διατάξει να εξαπολυθούν εναντίον ηλεκτροπαραγωγικών εγκαταστάσεων και άλλων υποδομών-κλειδιών στο Ιράν αν η Ισλαμική Δημοκρατία δεν άνοιγε το στενό του Χορμούζ, θαλάσσιο πέρασμα στρατηγικής σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με υδρογονάνθρακες.

Αργότερα, μιλώντας στον Τύπο, πρόσθεσε ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη έχουν βρει «σημεία συμφωνίας» στις διαπραγματεύσεις που διεξήχθησαν, κατ’ αυτόν, με ιρανό «ηγέτη» -- ο οποίος δεν ήταν, όπως έσπευσε να ξεκαθαρίσει, ο ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ.

Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ απείλησε πως οι βομβαρδισμοί «θα συνεχιστούν» αν οι διαπραγματεύσεις δεν καρποφορήσουν.

Η αναστροφή του αμερικανού προέδρου, προτού ανοίξει χθες το χρηματιστήριο στη Γουόλ Στριτ, άρχισε με το μήνυμά του στο οποίο ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε πως έχει την «ευχαρίστηση» να ανακοινώσει πως διεξήχθησαν «πολύ καλές και παραγωγικές συνομιλίες για τον πλήρη τερματισμό» των εχθροπραξιών στη Μέση Ανατολή.

Οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν κατά 10% και πλέον χθες, προτού ωστόσο αρχίσουν να ανεβαίνουν ξανά νωρίς σήμερα το πρωί στις αγορές της Ασίας, με αυτή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας, ποικιλίας αναφοράς στις διεθνείς αγορές, να παραμένει πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Στα ασιατικά χρηματιστήρια έμοιαζε να επικρατεί εύθραυστη αισιοδοξία, όπως και στις ευρωπαϊκές αγορές -πλην Λονδίνου- και στη Γουόλ Στριτ χθες.

Σφυροκόπημα στον Λίβανο

Αντιδρώντας στο τελεσίγραφο που απηύθυνε το Σάββατο ο κ. Τραμπ, το Ιράν απείλησε να κλείσει εντελώς το στενό του Χορμούζ και να βάλει στο στόχαστρο «υποδομές ενέργειας, πληροφορικής και αφαλάτωσης νερού» που ανήκουν στις ΗΠΑ ή εξυπηρετούν αμερικανικές βάσεις, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων FARS, που επικαλέστηκε τις ένοπλες δυνάμεις.

Άλλα ιρανικά κρατικά ΜΜΕ δημοσίευσαν χθες κατάλογο δυνητικών στόχων στη Μέση Ανατολή, που συμπεριλάμβανε τις δυο μεγαλύτερες ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες του Ισραήλ (Ορότ Ραμπίν, Ρούτενμπεργκ).

Στον Λίβανο, όπου ο πόλεμος έχει στοιχίσει τη ζωή σε πάνω από χίλιους ανθρώπους και ξερίζωσε ένα εκατομμύριο κατοίκους, ο ισραηλινός στρατός συνεχίζει το σφυροκόπημα εναντίον νότιων συνοικιών της Βηρυτού, τομέα που θεωρείται προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, το οποίο πρόσκειται στην Τεχεράνη.

Βομβαρδισμός εναντίον διαμερίσματος στη Χαζμία, προάστιο της Βηρυτού, σκότωσε τουλάχιστον έναν άνθρωπο, σύμφωνα με τις λιβανικές αρχές. Το Ισραήλ ανέφερε πως επρόκειτο για πλήγμα εναντίον μέλους των Φρουρών της Επανάστασης.

Χθες βράδυ ο στρατός του Ισραήλ ανακοίνωσε επίσης πως αιχμαλώτισε δυο μέλη επίλεκτης μονάδας της Χεζμπολά στο νότιο τμήμα του Λιβάνου.

Νέα ομοβροντία πυραύλων

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν εξαπέλυσαν νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον του Ισραήλ τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

«Το Ιράν εκτόξευσε νέα ομοβροντία πυραύλων εναντίον των κατεχομένων εδαφών», ανέφερε μέσω Telegram η κρατική ραδιοφωνία και τηλεόραση IRIB.

Έκρηξη στην Ιερουσαλήμ έπειτα από προειδοποιήσεις για την εκτόξευση ομοβροντιών πυραύλων από το Ιράν

Ισχυρή έκρηξη ακούστηκε στην Ιερουσαλήμ έπειτα από δεύτερη προειδοποίηση του ισραηλινού στρατού για την εκτόξευση ακόμη μιας ομοβροντίας πυραύλων από το Ιράν τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη, μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου.

Οι εκτοξεύσεις των ομοβροντιών ανακοινώθηκαν μερικές ώρες αφού ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε σε συνομιλίες με ιρανό αξιωματούχο, τον οποίο δεν κατονόμασε, για να τερματιστεί ο πόλεμος -- πληροφορία την οποία διέψευσε η Τεχεράνη.

Ο στρατός του Ισραήλ ανέφερε ότι εκτοξεύτηκαν πύραυλοι εναντίον του βόρειου Ισραήλ και ότι επιχειρούσαν στοιχεία της αντιαεροπορικής άμυνας για να «αναχαιτίσουν την απειλή».

Το Magen David Adom («Κόκκινο άστρο του Δαυίδ», το ισραηλινό αντίστοιχο του Ερυθρού Σταυρού και της Ερυθράς Ημισελήνου) ανέφερε πως δεν έχει ενημερωθεί για θύματα ως αυτό το στάδιο, αλλά έστειλε διασώστες σε περιοχή όπου αναφέρθηκε πυραυλικό πλήγμα.


LIVE

  • Τραυματίες από πυραυλικές επιθέσεις

    08:01:49

    Τα ισραηλινά ΜΜΕ αναφέρουν αρκετές τοποθεσίες πρόσκρουσης στο Τελ Αβίβ μετά την τελευταία πυραυλική επίθεση του Ιράν.

    Η εφημερίδα «Times of Israel» αναφέρει ζημιές σε ένα κτίριο, ενώ η ισραηλινή εφημερίδα «Haaretz», επικαλούμενη την αστυνομία, αναφέρει ότι τέσσερα άτομα υπέστησαν ελαφρά τραύματα.

    Η υπηρεσία έκτακτης ιατρικής βοήθειας του Ισραήλ δηλώνει ότι έχει αποστείλει ομάδες σε διάφορες τοποθεσίες στο κέντρο της χώρας.

  • Εκρήξεις έπληξαν την Τεχεράνη, το Ταμπρίζ, το Ισφαχάν και το Καράτζ

    07:32:16

    Οι επιθέσεις συνεχίστηκαν καθ’ όλη τη διάρκεια της νύχτας. Δεν διακρίνουμε κανένα σημάδι αποκλιμάκωσης.

    Τις τελευταίες 24 ώρες, και συγκεκριμένα από τα μεσάνυχτα, ακούσαμε ήχους από ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη.

    Έχουμε επίσης λάβει αναφορές και βίντεο από εκρήξεις στο Ταμπρίζ, το Ισφαχάν και το Καράτζ.

  • Ισραηλινοί διασώστες σε σημεία πρόσκρουσης πυραύλων

    07:15:01

    Σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό, ομάδες έρευνας και διάσωσης έχουν αποσταλεί σε διάφορες περιοχές στο νότιο Ισραήλ, μετά από αναφορές για πτώσεις πυραύλων στη χώρα.

    «Το κοινό καλείται να αποφύγει να συγκεντρωθεί σε αυτές τις περιοχές», ανέφερε ο στρατός σε σύντομο μήνυμα που δημοσιεύτηκε στο X.

    Δεν υπήρχαν άμεσα στοιχεία για πιθανά θύματα ή ζημιές που προκλήθηκαν κατά τη διάρκεια των επιθέσεων.

Στενά του Ορμούζ: Αντίστροφη μέτρηση δύο εβδομάδων για την παγκόσμια οικονομία

Στενά του Ορμούζ: Αντίστροφη μέτρηση δύο εβδομάδων για την παγκόσμια οικονομία

Σύνταξη πριν τα 62 και τα 67: Ποιοι κερδίζουν έως 10 χρόνια με τη διαδοχική ασφάλιση

Σύνταξη πριν τα 62 και τα 67: Ποιοι κερδίζουν έως 10 χρόνια με τη διαδοχική ασφάλιση

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας από την Πέμπτη - Με τι καιρό πάμε για Πάσχα

Κλέαρχος Μαρουσάκης: Ισχυρό κύμα κακοκαιρίας από την Πέμπτη - Με τι καιρό πάμε για Πάσχα

Ταξί: Νέα 24ωρη απεργία σήμερα - Πορεία στο κέντρο της Αθήνας

Ταξί: Νέα 24ωρη απεργία σήμερα - Πορεία στο κέντρο της Αθήνας

Βουλιαγμένη: Σταμάτησε η επιχείρηση για τον εντοπισμό του δύτη - Εξετάζεται νέο πλάνο

Βουλιαγμένη: Σταμάτησε η επιχείρηση για τον εντοπισμό του δύτη - Εξετάζεται νέο πλάνο

Τι να κάνεις την 25η Μαρτίου φέτος, που πέφτει Τετάρτη

Τι να κάνεις την 25η Μαρτίου φέτος, που πέφτει Τετάρτη

The Fiction Athens: Υπάρχει τρόπος να συνδυάζεις δουλειά και απόλαυση στην Αθήνα;

The Fiction Athens: Υπάρχει τρόπος να συνδυάζεις δουλειά και απόλαυση στην Αθήνα;

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Πώς η ΕΥΔΑΠ επενδύει 2,5 δισ. ευρώ για το υδάτινο μέλλον της Αττικής

Παγκόσμια Ημέρα Νερού: Πώς η ΕΥΔΑΠ επενδύει 2,5 δισ. ευρώ για το υδάτινο μέλλον της Αττικής

ΕΥΔΑΠ: Στρατηγικές επενδύσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του νερού

ΕΥΔΑΠ: Στρατηγικές επενδύσεις για τη διασφάλιση της βιωσιμότητας του νερού

Αντλίες Θερμότητας: Η σύγχρονη λύση για οικονομική θέρμανση

Αντλίες Θερμότητας: Η σύγχρονη λύση για οικονομική θέρμανση

Πιο έντονη η φετινή περίοδος αλλεργιών - Πώς να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματά σας

Πιο έντονη η φετινή περίοδος αλλεργιών - Πώς να αντιμετωπίσετε τα συμπτώματά σας

Κρίσιμες ελλείψεις στο ΕΣΥ: Από τα Ιωάννινα έως τη Σάμο

Κρίσιμες ελλείψεις στο ΕΣΥ: Από τα Ιωάννινα έως τη Σάμο

Ρεβιθοσαλάτα: Η ιδανική συνταγή που θα συνοδεύσει το μπακαλιάρο της 25ης Μαρτίου

Ρεβιθοσαλάτα: Η ιδανική συνταγή που θα συνοδεύσει το μπακαλιάρο της 25ης Μαρτίου

8 σημάδια ότι δεν πίνετε αρκετό νερό

8 σημάδια ότι δεν πίνετε αρκετό νερό

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026

Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό

Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό

Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές

Εκτινάχθηκε κατά 75% η χονδρική τιμή ρεύματος - Ανοδικά και οι ευρωπαϊκές αγορές

«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης

«Φωτιά» οι τιμές των καυσίμων: Πάνω από τα 2 ευρώ αμόλυβδη και ντίζελ κίνησης

Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ

Πόλεμος στο Ιράν: Ποιες χώρες είναι περισσότερο ευάλωτες στο ενεργειακό σοκ

Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια

Έξι τρόποι να μειώσετε το κόστος θέρμανσης, καθώς το πετρέλαιο ξεπερνά τα 110 δολάρια

Σχετικά Άρθρα

Πτώση άνω του 22% για τον χρυσό από τα ιστορικά υψηλά

Πτώση άνω του 22% για τον χρυσό από τα ιστορικά υψηλά

Οικονομία
Το πετρέλαιο ξανά πάνω από τα 100 δολάρια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Το πετρέλαιο ξανά πάνω από τα 100 δολάρια λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή

Διεθνή
Οι πιέσεις των ΗΠΑ για το LNG απειλούν τον Κάθετο Διάδρομο και τις ελληνικές ενεργειακές φιλοδοξίες

Οι πιέσεις των ΗΠΑ για το LNG απειλούν τον Κάθετο Διάδρομο και τις ελληνικές ενεργειακές φιλοδοξίες

Οικονομία
Reuters: Το τηλεφώνημα Νετανιάχου που έπεισε τον Τραμπ να δώσει το «πράσινο φως» για τον πόλεμο στο Ιράν

Reuters: Το τηλεφώνημα Νετανιάχου που έπεισε τον Τραμπ να δώσει το «πράσινο φως» για τον πόλεμο στο Ιράν

Διεθνή

NETWORK

Κρίσιμες ελλείψεις στο ΕΣΥ: Από τα Ιωάννινα έως τη Σάμο

Κρίσιμες ελλείψεις στο ΕΣΥ: Από τα Ιωάννινα έως τη Σάμο

healthstat.gr
8 σημάδια ότι δεν πίνετε αρκετό νερό

8 σημάδια ότι δεν πίνετε αρκετό νερό

healthstat.gr
ΚΚΕ: Η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των “pass” - Κατάργηση του ΕΦΚ στην Ενέργεια, πλαφόν στις τιμές των καυσίμων

ΚΚΕ: Η κυβέρνηση επαναφέρει τα γνωστά ψίχουλα των “pass” - Κατάργηση του ΕΦΚ στην Ενέργεια, πλαφόν στις τιμές των καυσίμων

ienergeia.gr
Γιάννης Μπρατάκος: Ανακούφιση τώρα, ανταγωνιστικότητα για το αύριο

Γιάννης Μπρατάκος: Ανακούφιση τώρα, ανταγωνιστικότητα για το αύριο

ienergeia.gr
Το άτμισμα επηρεάζει τη γονιμότητα, σύμφωνα με μελέτη

Το άτμισμα επηρεάζει τη γονιμότητα, σύμφωνα με μελέτη

healthstat.gr
Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026

Πότε ανοίγουν οι αιτήσεις για το Fuel Pass 2026

ienergeia.gr
Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό

Air Fryer VS φούρνος: Ποιο είναι τελικά πιο οικονομικό

ienergeia.gr
Ρεβιθοσαλάτα: Η ιδανική συνταγή που θα συνοδεύσει το μπακαλιάρο της 25ης Μαρτίου

Ρεβιθοσαλάτα: Η ιδανική συνταγή που θα συνοδεύσει το μπακαλιάρο της 25ης Μαρτίου

healthstat.gr